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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

رقابتهای جهانی کشتی ساحلی - ترکیه؛

برنامه مسابقات و زمان اعزام کاروان ایران اعلام شد

برنامه مسابقات و زمان اعزام کاروان ایران اعلام شد

رقابت های جهانی کشتی ساحلی در حالی طی روزهای ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در شهر دالیان کشور ترکیه برگزار می شود که کاروان ایران فردا پنجشنبه راهی مسابقات خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی کشتی ساحلی ایران برای حضور در رقابت های جهانی، بامداد فردا پنجشنبه عازم ترکیه می شوند.

بر این اساس برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ مهرماه: مسابقات اوزان ۶۰ و ۷۰ کیلوگرم نوجوانان، ۶۰ و ۸۰ کیلوگرم جوانان و ۷۰ و ۸۰ کیلوگرم بزرگسالان
شنبه ۲۲ مهرماه: مسابقات وزن ۷۰ کیلوگرم نوجوانان، ۶۰ و ۸۰+ کیلوگرم جوانان و ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم بزرگسالان
یکشنبه ۲۳ مهرماه: ساعت ۱۷ تا ۱۹: فینال مسابقات ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم بزرگسالان

مراسم وزن کشی نیز صبح روز مسابقات برگزار و دیدارهای فینال نیز عصر همان روز برگزار می شود و فقط دیدار فینال مسابقات ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم بزرگسالان روز یکشنبه ۲۳ مهرماه پیگیری خواهد شد.

همچنین اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

تیم نوجوانان:
۶۰ کیلوگرم: رضا مقدسی
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین اسماعیلی
۷۰+ کیلوگرم: امیررضا صحرایی

تیم جوانان:
۶۰ کیلوگرم: رضا شیرازی
۷۰ کیلوگرم: حسین عباس پور
۸۰ کیلوگرم: محمدرضا پاکپور
۸۰ + کیلوگرم: مصطفی نجفی

تیم بزرگسالان:
۷۰ کیلوگرم: محمد نادری
۸۰ کیلوگرم: امید حسن تبار
۹۰ کیلوگرم: پژمان فضل اله تبار
۹۰+ کیلوگرم: پویا رحمانی

سرمربی: فردین معصومی
مربیان: رضا شاه منصوری ، علی بحری، سردار مولوی
داور: غلامرضا طاهرخانی- سعید عباسی
پزشک: امیر رستمی
رئیس کمیته کشتی های سنتی: عیسی مومنی
سرپرست: عزیز واگذاری

کد مطلب 4110847

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