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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

امام جمعه زاهدان:

هم اندیشی و خردجمعی گامی موثر در تولید امنیت است

هم اندیشی و خردجمعی گامی موثر در تولید امنیت است

زاهدان - نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان گفت: تعامل و همکاری سران طوایف و ریش سفیدان می تواند، امنیت را به معنای واقعی در جامعه مستقر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله عباسعلی سلیمانی در نشست هم اندیشی ریش سفیدان و سران طوایف ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: از آنجایی که استان سیستان و بلوچستان پهناور است، قطعا رسیدگی و ارائه خدمات و تامین امنیت، متفاوت و سخت صورت می گیرد و هدف از برگزاری این نشست ها هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی برای همکاری با پلیس در تامین امنیت استان است.

وی تصریح کرد: اگر ما خودمان را درصدی مسئول بدانیم و نقاط مثبت فرهنگ مردم مداری و اخلاق و منش مردم شریف استان را در رسانه ها برجسته کنیم می توانیم چهره منفی را از این استان بزداییم .

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بین شیعه و سنی در بخش های عبادی، قرآنی، محبت و مودت وجود دارد اظهار داشت: وحدت ما در این استان نمایشی نیست و ریشه دار است چون دلایل محکمی ما را به هم وصل می کند .

وی با بیان اینکه متاسفانه درگیری های قومی و قیبله ای به امنیت این استان ضربه می زند، خاطر نشان کرد: این درگیری ها هزینه های زیادی برای ما دارد و ما باید به عنوان بزرگان و ریش سفیدان و سران طوایف نقش محوری را در این مسئله مهم داشته باشیم و از خسارت های مالی و جانی در استان جلوگیری کنیم.

آیت الله سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هم اندیشی و خرد جمعی در تولید امنیت تاثیرگذار است و همه در کنار هم ، با همدلی و پای کار بودن در تعامل و همکاری با پلیس می توانیم امنیت را به معنای واقعی کلمه در جامعه مستقر کنیم.

وی تصریح کرد: در برقراری نظم و امنیت تلاش های بسیاری توسط نیرو های مسلح با مشارکت خود مردم انجام شده است و اگر ما در حفظ و نگهداری این امنیت کوشا نباشیم با تهدیدات گروه های معاند و دشمنان قسم خورده نظام خدشه دار می شود .

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: نظام ما برای جلوگیری از تهدیدات و خنثی کردن توطئه های دشمنان در مرزها هزینه های سنگینی را خرج می کند تا این تهدیدات به داخل کشور نفوذ پیدا نکند و این کار عظیم بر عهده نیرو های مسلح جان برکف است.

آیت الله سلیمانی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: برگزاری این نشست های کارشناسی شده توسط نیروی انتظامی نشان از آن دارد که علماء دینی ، ریش سفیدان و سران طوایف ، معتمدین و متنفذین می توانند شهروندان را در همکاری با پلیس برای تولید امنیت سوق دهند و زمینه پیشرفت استان را فراهم و از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

کد مطلب 4110882

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