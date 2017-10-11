هم اندیشی و خردجمعی گامی موثر در تولید امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله عباسعلی سلیمانی در نشست هم اندیشی ریش سفیدان و سران طوایف ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: از آنجایی که استان سیستان و بلوچستان پهناور است، قطعا رسیدگی و ارائه خدمات و تامین امنیت، متفاوت و سخت صورت می گیرد و هدف از برگزاری این نشست ها هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی برای همکاری با پلیس در تامین امنیت استان است.

وی تصریح کرد: اگر ما خودمان را درصدی مسئول بدانیم و نقاط مثبت فرهنگ مردم مداری و اخلاق و منش مردم شریف استان را در رسانه ها برجسته کنیم می توانیم چهره منفی را از این استان بزداییم .

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بین شیعه و سنی در بخش های عبادی، قرآنی، محبت و مودت وجود دارد اظهار داشت: وحدت ما در این استان نمایشی نیست و ریشه دار است چون دلایل محکمی ما را به هم وصل می کند .

وی با بیان اینکه متاسفانه درگیری های قومی و قیبله ای به امنیت این استان ضربه می زند، خاطر نشان کرد: این درگیری ها هزینه های زیادی برای ما دارد و ما باید به عنوان بزرگان و ریش سفیدان و سران طوایف نقش محوری را در این مسئله مهم داشته باشیم و از خسارت های مالی و جانی در استان جلوگیری کنیم.

آیت الله سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هم اندیشی و خرد جمعی در تولید امنیت تاثیرگذار است و همه در کنار هم ، با همدلی و پای کار بودن در تعامل و همکاری با پلیس می توانیم امنیت را به معنای واقعی کلمه در جامعه مستقر کنیم.

وی تصریح کرد: در برقراری نظم و امنیت تلاش های بسیاری توسط نیرو های مسلح با مشارکت خود مردم انجام شده است و اگر ما در حفظ و نگهداری این امنیت کوشا نباشیم با تهدیدات گروه های معاند و دشمنان قسم خورده نظام خدشه دار می شود .

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: نظام ما برای جلوگیری از تهدیدات و خنثی کردن توطئه های دشمنان در مرزها هزینه های سنگینی را خرج می کند تا این تهدیدات به داخل کشور نفوذ پیدا نکند و این کار عظیم بر عهده نیرو های مسلح جان برکف است.

آیت الله سلیمانی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: برگزاری این نشست های کارشناسی شده توسط نیروی انتظامی نشان از آن دارد که علماء دینی ، ریش سفیدان و سران طوایف ، معتمدین و متنفذین می توانند شهروندان را در همکاری با پلیس برای تولید امنیت سوق دهند و زمینه پیشرفت استان را فراهم و از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار جلوگیری کنند.