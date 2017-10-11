سمنان استانی پیشرو در زمینه ترویج فرهنگ نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دریس پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار سمنان ضمن بیان اینکه سمنان از جمله استان های پیشرو در زمینه ترویج نماز است، ابراز داشت: با توجه به تلاش های مجاهدانه و کوشش هوشمندانه ای که در استان صورت گرفت شاهد برگزاری نماز در ادارات، دانشگاه ها و مدارس هستیم و امیدواریم با تلاش های شبانه روزی شاهد توسعه و ترویج و تعمیق فرهنگ نورانی نماز در جامعه باشیم

وی افزود: همه ساله در کشور شاهد اجرای رویداد فرهنگی بزرگ در عرصه نماز به میزبانی یکی از استان های کشورهستیم که امسال بیست و ششمین اجلاس سراسری با محوریت نماز و فضای مجازی روز ۳۰ آذر ماه به میزبانی هرمزگان در بندرعباس برگزار می‌شود.

معاون هماهنگی امور استان های ستاد اقامه نماز با بیان اینکه به دنبال انعکاس نور نماز در شبکه های مجازی هستیم، ابراز داشت: با توجه به وجود جنگ نرم و شبیخون فرهنگی این مهم می طلبد تا خود را با سلاح نماز در برابر دشمن مجهز کنیم لذا در نظر داریم تا از این فضا در راستای ترویج سبک زندگی دینی استفاده کنیم.

دریس در ادامه تصریح کرد: در اجلاسیه سراسری نماز که همه ساله با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز می شود سخنان معظم له نقشه راهی برای همه مردم خواهد بود که وضعیت نماز کشور را مشاهده و برای ارتقا آن شاخص های مورد نظر را دنبال کنند.

وی افزود: استان های مختلف کشور می توانند در ارتباط با پیش اجلاسیه های نماز به شکل استانی و شهرستانی جلساتی را برگزار کنند که ماحصل آن در اجلاس هرمزگان به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور استان های ستاد اقامه نماز کشور تاکید کرد: در اجلاس سراسری نماز تلاش شد تا از چهار چوب مقاله خارج و با قالب های هنری و فرهنگی به اشاعه و ترویج دین بپردازیم لذا پخش کلیپ و تیزر و ایجاد کانال های مستقل برای گروه های مختلف سنی از جمله حاشیه های اجلاس سراسری نماز در هرمزگان خواهد بود.