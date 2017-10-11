به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دولت چهار برنامه برای ایجاد اشتغال پیش بینی کرده که در شورای عالی اشتغال کشور نیز تصویب شده است.

توصیفیان عنوان کرد: طرح تکاپو، طرح کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی و ارائه مشوق های کارفرمایی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پیش بینی شده که در کاهش بیکاری بسیار موثر است.

وی گفت: در طرح کارورزی جذب ۱۵۰ هزار کارورز در سراسر کشور پیش بینی شده که سهم استان همدان در این بخش ۴ هزار و ۸۶۰ نفر است.

توصیفیان اظهار داشت: طرح کارورزی در مقطع کاردانی برای سنین ۲۵ سال، کارشناسی ۲۸ سال و ارشد و دکتری ۳۳ سال است و کارورزان در این دوره کارآموزی نسبت به گذراندن دوره های آموزشی اقدام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: افرادی که در ۵ سال اخیر فارغ التحصیل شده اند می توانند در این طرح شرکت کنند.

توصیفیان گفت: تاکنون یک هزار و ۸۸۶ نفر دارای شرایط در استان همدان در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند که در همین مدت، ۱۹۶ واحد برای پذیرش آنها اعلام آمادگی کرده و در سامانه ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: با اجرای این طرح فرصت بسیار خوبی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم شده و مدت دوره کارورزی ۴ تا ۶ ماه است.

توصیفیان گفت: برای کارورزان مقطع کاردانی ماهانه ۲۷۰ هزارتومان، کارشناسی ۳۱۰ هزار تومان و ارشد و دکتری ۳۵۰ هزار تومان از سوی دولت کمک هزینه پرداخت می شود و کارفرمایان نیز از شمول قانون کار و تامین اجتماعی معاف هستند.

وی اضافه کرد: کارورزان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هستند و در برابر حوادث بیمه می شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان یادآورشد: پس از مدت شش ماه دوره کارورزی بر اساس طرح مشوق های دولت، اگر واحدی از بین کارورزان لیسانس به بالا نیرو جذب کند تا دو سال مشمول تخفیف حق بیمه سهم کارفر ما می شود.