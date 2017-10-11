به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «موازین نیوز»، وزارت خارجه عراق در راستای مقدمه چینی و آماده سازی برای استقبال از زائران ایرانی در مراسم اربعین امام حسین (ع) اعلام کرد که ۱۶ دفتر کنسولگری در سراسر ایران مسئولیت صدور روادید برای زائران ایرانی را برعهده خواهند داشت.

احمد محجوب سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که این مراکز کنسولگری در شهرهای ایلام، سوسنگرد، کرمان، آبادان، ساری، یزد، کردج، تبریز، رشت، قم ، شیراز و اصفهان آماده خدمات رسانی به شهروندان ایرانی هستند.

وی تأکید کرد که کارمندان وزارت خارجه عراق و مسئولان امور کنسولی تلاش می کنند در اسرع وقت برای شهروندان ایرانی روادید ورود به عراق را صادر کنند و افزود: وزارت خارجه عراق سال گذشته بیش از ۲ میلیون روادید برای زائران ایرانی عتبات عالیات صادر کرده است و احتمال می رود که امسال شمار زایران ایرانی به بیش از ۳ میلیون نفر برسد.

محجوب اعلام کرد که هزینه صدور روادید برای ایرانیانی که قصد زیارت عتبات عالیات را دارند ۴۰ دلار تعیین شده است. وی همچنین گفت که همه مراکز و دفاتر کنسولگری عراق در سراسر جهان آماده خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات هستند و افزود که افرادی به عنوان هماهنگ کننده از وزارت خارجه در مرزهای ورودی عراق حضور خواهند داشت تا در صورت بروز هرگونه مشکلی اقدام به رفع آن کنند.