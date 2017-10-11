مشارکت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی مردم زنجان در جشن عاطفه ها

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین جشن عاطفه‌ها، افزود: امسال مرحله نخست جشن عاطفه‌ها قبل از بازگشایی مدارس اجراشد.

وی اظهار کرد: مرحله دوم جشن عاطفه‌ها هزار و ۵۰ پایگاه و با توزیع ۶۴ هزار پاکت مهر عاطفه‌ها در مدارس استان زنجان به منظور جمع‌آوری کمک‌های نقدی دانش‌آموزان در حال اجرا است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان به مشارکت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی مردم استان زنجان در مرحله نخست جشن عاطفه‌‎ها اشاره کرد و گفت: کمک به نیازمندان حیات طبیه را رقم می زند.

صفری تاکید کرد: شناساندن فرهنگ نوع دوستی به نسل نوجوانان جامعه یکی از وظایف کمیته امداداست.

وی افزود: هدف از برگزاری جشن عاطفه‌ها ترویج فرهنگ انفاق و احسان در بین دانش‌آموزان است و معلمان با تربیت دانش‌آموزان مستعد کاری انبیایی انجام می‌دهند.

در ادامه این مراسم رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان گفت: جشن نیکوکاری فرصتی مغتنم برای تقسیم شادی‌ها با افراد نیازمند و مستحق در جامعه است و جشن عاطفه‌ها، نمادی برای توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه است.

حسن دویران تصریح کرد: کمک‌های مردمی در راستای تأمین نیازهای مددجویان دانش‌آموزان نیازمند جمع‌آوری می‌شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی، مجبور به ترک تحصیل نشود.

وی افزود: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای پیروی از راه و روش ائمه اطهار در دستگیری از نیازمندان و کمک به آنها است.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان ابراز کرد: جشن عاطفه‌ها با محوریت مدارس و در راستای کمک به دانش‎آموزان نیازمند برگزار می‌شود.