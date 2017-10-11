  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

روسیه: شاید شمار دیپلمات‎های آمریکایی را به ۳۰۰ نفر کاهش دهیم

روسیه: شاید شمار دیپلمات‎های آمریکایی را به ۳۰۰ نفر کاهش دهیم

یک مقام وزارت خارجه روسیه از تصمیم احتمالی مسکو برای کاهش شمار دیپلمات های آمریکایی مستقر در این کشور به ۳۰۰ نفر یا حتی کمتر از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه احتمال اتخاذ تصمیمی مبنی بر کاهش کادر دیپلماتیک کنسولگری‌های آمریکا به ۳۰۰ یا حتی کمتر از این تعداد را رد نکرد.

این احتمال از جانب «گئورگی بوریسنکو» رئیس دپارتمان آمریکای شمالی وزارت خارجه روسیه مطرح شد.

گفتنی است در ماه میلادی جولای، در ادامه تنش های دیپلماتیک ۲ کشور، مسکو از آمریکا خواست تعداد دیپلمات ها و کارمندان فنی را که در روسیه کار می کنند با ۶۰ درصد کاهش به ۴۵۵ نفر برساند تا به این ترتیب تعداد آنها برابر با تعداد دیپلمات های روسی شود که در آمریکا مستقر هستند.

مناقشه بر سر کاهش شمار دیپلمات های ۲ کشور در پایان دوره زمامداری «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا آغاز شد. وی به بهانه دخالت روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، دستور اخراج تعدادی از دیپلمات های روسیه و مصادره برخی از اموال دولتی این کشو را صادر کرد.

کد مطلب 4110949
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها