به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه احتمال اتخاذ تصمیمی مبنی بر کاهش کادر دیپلماتیک کنسولگری‌های آمریکا به ۳۰۰ یا حتی کمتر از این تعداد را رد نکرد.

این احتمال از جانب «گئورگی بوریسنکو» رئیس دپارتمان آمریکای شمالی وزارت خارجه روسیه مطرح شد.

گفتنی است در ماه میلادی جولای، در ادامه تنش های دیپلماتیک ۲ کشور، مسکو از آمریکا خواست تعداد دیپلمات ها و کارمندان فنی را که در روسیه کار می کنند با ۶۰ درصد کاهش به ۴۵۵ نفر برساند تا به این ترتیب تعداد آنها برابر با تعداد دیپلمات های روسی شود که در آمریکا مستقر هستند.

مناقشه بر سر کاهش شمار دیپلمات های ۲ کشور در پایان دوره زمامداری «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا آغاز شد. وی به بهانه دخالت روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، دستور اخراج تعدادی از دیپلمات های روسیه و مصادره برخی از اموال دولتی این کشو را صادر کرد.