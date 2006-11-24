به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش درباره تاکبانی است که متوجه می شود انگورهای مسموم کننده علی ابن موسی الرضا (ع)محصول باغ او بوده و این آگاهی موجب تغییراتی در روند زندگی او می شود.



"باده خاص" کاری از گروه تئاتر ماهان است که هادی حوری نمایشنامه آن را برای اجرا در بخش ویژه چهارمین جشنواره تئاتر رضوی نوشته و حمید فلاحی، عباس صفا، حسن سرچاهی، ناصر نجفیان، تینو صالحی، الهام جمشیدنژاد و نوشین تن دسته بازیگران آن هستند.



عماد الدین زند بهرامی طراحی صحنه "باده خاص" را به عهده دارد و موسیقی نمایش را نیز ایلیا منفرد ساخته است. این نمایش سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده هفتم و هشتم آذرماه در دو نوبت 18 و 20 میهمان تالار چهارسو تئاتر شهر است. همچنین گروه تقاضای اجرای عمومی این نمایش را برای بهمن و اسفند 85 به اداره کل هنرهای نمایشی ارائه داده است.

