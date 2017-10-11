مرکبات مازاد مازندران حدود یک میلیون تن است

عبدالله مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان تولدی مرکبات استان در سال جاری کمتر از سال قبل نخواهد بود یادآور شد: پیش بینی می شود بین ۵۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن مازاد محصول داشته باشیم که باید برای صادرات آن برنامه ریزی شود.

وی با تاکید براینکه برای حمایت از تولیدکننده راهی جز صادرات محصولات نداریم در عین حال اظهار داشت: متولی صادرات سازمان صنعت و معدن و متولی تولید جهاد کشاورزی است و اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و حوزه صادرکنندگان استان ایفای نقش می کند.

وی تصریح کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه جریان صادرات دولت باید مشوق های صادراتی و وام کم بهره ۱۰۰ میلیاردی عرضه کند تا صادرکنندگان به امر صادرات ترغیب شوند.

مهاجر توسعه صادرات را از بسته های اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت: تا زمانیکه دولت مشوق های صادرات و تسهیلات کم بهره ارائه نکند برای امر صادرات تولیدکننده رغبتی نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به رقابتی بودن فضای صادرات تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده تولیدات در استان بالاست و برای حمایت از صادرکننده باید مشوق های صادراتی ارائه شود.