به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آیین گشایش کتابخانه پستی شهرستان اهر با تبریک ایام هفته ملی کودک، تلاش برای توسعه همه‌جانبه فعالیت‌های فرهنگی به ویژه در موضوع کتاب و کتابخوانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با آغاز فعالیت‌های این کتابخانه کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و عشایری شهرستان اهر از فعالیت‌های آن بهره‌مند خواهند شد.

هادی یوسف زاده توجه به ارتقای برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان را رویکرد اصلی کانون عنوان و در عین حال تصریح کرد:امیدواریم با مساعدت و همراهی مسئولان استانی و شهرستان اهر به ویژه فرماندار این شهرستان شاهد فعالیت‌ کتابخانه سیار روستایی در آینده نزدیک باشیم.

وی در این مراسم با تشریح برخی از برنامه‌های کانون در هفته ملی کودک از استقبال گسترده خانواده‌ها و کودکان از این برنامه‌ها خبرداد و افزود: آئین‌های بزرگداشت هفته ملی کودک به میزبانی مراکز کانون در سراسر استان و با حضور گسترده و پرشور کودکان و اولیای تربیتی در حال برگزاری است.

یوسف زاده ادامه داد:کتابخانه‌های پستی کانون آذربایجان شرقی قبلاً در شهرهای تبریز، مرند و میانه فعال بودند و با آغاز به کار کتابخانه پستی اهر تعداد کتابخانه‌ها پستی استان به چهار کتابخانه افزایش یافت.

زاهد محمودی؛ فرماندار شهرستان اهر نیز با گرامیداشت « هفته ملی کودک » از حضور خود در برنامه بزرگداشت این ایام در روزهای گذشته خبرداد و کودکان را آینده‌سازان و سرمایه‌های عظیم اجتماعی اجتماعی کشور دانست.

وی با ابراز خوشحالی از آغاز به کار کتابخانه پستی از تلاش‌ها و اقدامات مدیر کل کانون استان در این راستا قدردانی کرد و گفت: هر اندازه روی کودکان و نوجوانان سرمایه‌گذاری کنیم واجد ارزش است و یقیناً در رفع آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد.

فرماندار اهر ترویج کتابخوانی را مهمترین شاخصه توسعه فرهنگی عنوان کرد.

گفتنی است در سومین روز از هفته ملی کودک نیز کتابخانه شماره دو سیار تبریز افتتاح شده بود.