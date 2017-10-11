به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند صبح امروز چهارشنبه در مراسم جشن «مهر عاطفه ها» در مرکز لرستان گفت: برگزاری جشن عاطفه ها عاملی برای تقویت فرهنگ ایثار، انفاق و مهربانی در جامعه است.

وی افزود: امیدواریم روزی برسد که در جامعه دانش آموز نیازمند و تحت پوشش نداشته باشیم ولی با این وجود آموزش و پرورش برای بهبود شرایط تحصیل دانش آموزان، نیازمند حمایت های خیرخواهانه مردم و همه نهادها و موسسات است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: در این راستا نیز انتظار داریم کسانی که توانایی مالی کافی دارند، کمک های خیرخواهانه شان را از دانش آموزان دریغ نکنند.

دریکوند با بیان اینکه نهادهایی همچون بنیاد علوی، بنیاد برکت، قرارگاه سازندگی سپاه و... کمک های مناسبی به دانش آموزان داشته اند، گفت: از دید ما کمک صرفا کمک مالی نیست بلکه کمک های علمی، تربیتی، آسیب های اجتماعی و ... نیز از دیگر انواع کمک هستند.

وی اضافه کرد: هفت هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر با کمک کمیته امداد در بین دانش آموزان توزیع شده و هزار بسته فرهنگی نیز در پنج منطقه محروم استان توزیع شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: ۴۲ هزار بسته لوازم التحریر از طریق موسسه خیریه یاوری نیز در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است و ۲ بانک نیز کمک هایی در این زمینه داشته اند.