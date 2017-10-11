به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان فائو در قالب پروژه ارتقای سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهوارهای با بیان اینکه این تفاهمنامه به منظور ایجاد سامانه پایش مستمر تولید منعقد میشود، گفت: اعتبار این پروژه به ارزش ۴۹۸ هزار دلار از سوی فائو تامین شده و مدت این قرارداد دو سال است.
وی اضافه کرد: با ایجاد این سامانه آمار سطح تولید و اتفاقات اقلیمی به روز به کارشناسان محلی، مدیران و مقامات وزارتخانه گزارش خواهد شد و هدف ما استفاده از سیستمهای ماهوارهای در جهت ارائه اطلاعات به روز، دقیق و به تفکیک هر محصول است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این راستا ما چند درخواست داریم، اول اینکه اطلاعات باید به روز و همچنین قابل پیش بینی و تحلیل باشد.
کشاورز تصریح کرد: ما سامانهای میخواهیم که کلیه اتفاقاتی را که برای محصول رخ میدهد رصد کند و آمار مربوطه را به اطلاعات تبدیل نماید. به عنوان مثال اگر به ما این آمار را میدهد که محصولی ۵ بوته دارد اعلام کند این ۵ بوته مطلوب است یا کم است.
وی افزود: این پروژه در حال حاضر در سطح سه استان به صورت پایلوت آغاز شده، یکی از استانها که استان زنجان است تیپ مناطق سرد را دارد و کشاورزی در آنجا بیشتر به صورت دیم انجام میشود. استان دوم استان مازندران و تیپ آن تیپ مناطق ساحلی، کم ارتفاع و پرباران است و برنج و محصولات باغبانی عمده تولیدات آن هستند که ما از تجربه این استان میتوانیم برای نقاطی مانند گیلان، گلستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و اردبیل بهرهبرداری کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: استان سوم جنوب کرمان و تیپ مناطق گرم است که کشاورزی در آنجا از هماکنون آغاز شده و تا تیرماه به سکون میرسد. سیبزمینی، پیاز، گوجه فرنگی، سبزی، صیفیجات و گاها هندوانه در این مناطق تولید میشود.
کشاورز تصریح کرد: ما در این پروژه به دنبال تجهیزات و امکانات نیستیم، ما از این فرصت برای تقویت نیروی انسانی باید استفاده کنیم و باید از این فضا بهره ببریم تا صاحب این تکنولوژی شویم.
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