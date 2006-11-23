  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۱

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران خبر داد:

وجود تاکسیرانان 80 ساله در پایتخت

وجود تاکسیرانان 80 ساله در پایتخت

تعدادی از تاکسیرانان با 80 سال سن هنوز در پایتخت مشغول به رانندگی هستند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر ، سن و شرایط بازنشستگی رانندگان تاکسی را مانند سایر مشاغل عنوان کرد.

حسین تیموری کرمانی افزود: رانندگان سن بالایی هم که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند گواهینامه های خود را تمدید کرده و از نظر پلیس راهنمایی و رانندگی برای ادامه کار مشکلی ندارند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وجود رانندگانی که به دلیل کهولت سن قادر به رانندگی درست نیستند و فعالیت آنان هر روزه لرزه بر جان مسافران می اندازد ، گفت: چنانچه مسافران با این گونه موارد روبرو هستند شماره تاکسی را به سازمان تاکسیرانی اعلام کنند.

از سوی دیگر تنگنای اقتصادی و نداشتن بیمه از مشکلات دیگر این رانندگان به شمار می رود که باید قبل از معرفی رانندگان سالخورده و جایگزینی افراد جوان نیز به طور جدی به آن پرداخت.

تیموری با تاکید و یادآوری تعداد بیش از 7 هزار راننده تاکسی بالای 50 سال سن بیمه نشده در این سازمان خواستار رسیدگی دولتی به این امر شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با تایید مشکلات مالی رانندگان سن بالا خاطر نشان ساخت: معمولا این افراد پشتیبانی مالی ندارند و بر همین اساس با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی داشته ایم و امید می رود این صحبت ها و کمک های دولتی به نتیجه مطلوبی برسد تا دیگر هیچ راننده ناتوانی مجبوربه تردد در شهر نباشد.

کد مطلب 411097

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها