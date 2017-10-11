تسهیل حضور زائران در مشهد باید در عمل محقق شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست مجمع مشورتی آستان قدس رضوی در مشهد اظهارکرد: زائر محوری یکی از اولویت‌های اصلی آستان قدس رضوی است و در این راستا فراهم آوردن شرایط زیارت توأم با آرامش برای زائران یکی از وظایف تمامی دستگاه‌های دخیل در امر سفر زائران در استان خواهد بود.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح در جهت ارتقاء آسایش زائران و فراهم آوردن شرایط زیارتی توأم با آرامش، امنیت برای زائران بارگاه نورانی امام رضا (ع) کوشید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در حوزه امنیت، باید ضمن رعایت اصول امنیتی به‌گونه‌ای عمل کرد که تسهیل امر زیارت دچار خدشه نشود بیان کرد: زائران بارگاه منور رضوی باید به بهترین نحو مورد ارج، اکرام و احترام قرار گیرند تا زیارتی خاطره انگیز و سرشار از آرامش داشته باشند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: باید شرایطی فراهم شود که زائر از لحظه‌ای که قصد سفر به مشهد می‌کند تا هنگامی که به شهر و دیار خود باز می‌گردد، دغدغه‌ و مشکلی به لحاظ مسکن، پارکینگ، رفت و آمد و دیگر امور نداشته باشد.

وی ادامه داد: در شهر مشهد بستر حمل و نقل عمومی درون شهری باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که حجم ترافیک و تراکم در اطراف حرم مطهر کاهش یابد، این امر تردد راحت‌تر و در نتیجه افزایش تعداد تشرف‌های زائران و مجاوران مشهدی را به بارگاه قدس رضوی به دنبال خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه آستان قدس رضوی آمادگی هرگونه همکاری برای گره گشایی از مشکلات زائران و تسهیل امر زیارت را دارد، تصریح کرد: ضمن ارج نهادن به تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته اما باید در عمل شاهد تحقق اتفاقی مبارک برای تسهیل رفت و آمد زائران بود و این امر مستلزم ورود جدی تمام دستگاه‌های اجرایی است.