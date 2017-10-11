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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان:

لازمه اجرای دولت الکترونیک ارائه اینترنت پرسرعت و بدون قطعی است

لازمه اجرای دولت الکترونیک ارائه اینترنت پرسرعت و بدون قطعی است

کرمان - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان لازمه اجرای دولت الکترونیک را ارائه اینترنت پرسرعت و بدون قطعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طالبی زاده ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با مدیر عامل مخابرات استان کرمان که در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک برگزار گردید، اظهار کرد: از آنجا که ۸۵ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک و از طریق سامانه انجام می شود از این رو برای ارائه خدمات به مردم استان کرمان نیاز به اینترنت پرسرعت و بدون قطعی داریم.

وی با بیان اینکه در طرح شمیم و سامانه مانیتورینگ روند نقشه برداری در نقاط مختلف به صورت آنلاین انجام می شود، گفت: در برخی نقاط دور افتاده قطعی و سرعت پایین اینترنت باعث شده است که این طرح با مشکل مواجه شود.

طالبی زاده با تاکید به اینکه در راستای اجرای برنامه های دولت الکترونیک و ارائه خدمات نوین به مردم نیاز به عدم قطعی سامانه های مخابرات داریم، افزود: اطفاء حریق نصب شده در بایگانی و آرشیو الکترونیک اداره ثبت اسناد و املاک استان وابسته به سامانه های مخابراتی است.

وی ادامه داد: با راه اندازی آرشیو الکترونیک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیش از ۱۱ میلیون برگ اسکن شده است که از حجم اسناد کاغذی به شدت کم کرده است.

کد مطلب 4110971

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