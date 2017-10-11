به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح چهارشنبه در نشست با فرمانده و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان دشتی با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه اظهار داشت: به حمد الله در حال حاضر با تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی امنیت نسبی مطلوبی در شهرستان حکم فرما است.

وی افزود: امروز نیروی انتظامی در استقرار نظم و امنیت و پاسداری از مرزها و ایجاد و بستر لازم برای اجرای کارهای اقتصادی به خوبی ایفای نقش می کند.

مهرجو ادامه داد: نیروی انتظامی به لحاظ تعدد ماموریت‌ها بیشترین مواجهه با مردم دارند و به نوعی عملکرد آنها در رضایت مندی مردم از سیستم نقش بسزایی دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر جرائم خشنی که شهرستان را تحت تاثیر قرار دهد وجود ندارد که ناشی از التزام مردم به ارزشهای دینی و تلاش شما پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی است.

مهرجو بر ضرورت مشارکت مردم با نیروی انتظامی تاکید کرد و یاد آور شد: تصویری از نیروی انتظامی در شهرستان دشتی نمایش داده شود که در مسیر اخلاق مداری، پاسخگویی، قانون گرایی و اقدام سریع حرکت کند.

وی همچنین از اقدامات پلس راهور در سطح شهرستان تقدیر کرد و گفت: با این اقدامات مطلوب که نتیجه و خروجی مصوبات شورای ترافیک است شاهد کاهش تلفات در شهرها هستیم.