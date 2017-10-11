به گزارش خبرنگار مهر، طی دومین مرحله از جشن عاطفه‌ها، زنگ عاطفه‌ها به نمایندگی از مدارس استان کرمانشاه امروز چهارشنبه ۱۹ مهر به دست فرزند گرانقدر شهید امجدیان در مدرسه مصطفی خمینی ناحیه ۲ کرمانشاه نواخته شد.

همزمان با این مرکز، زنگ عاطفه‌ها در سایر مدارس استان نیز نواخته و دومین مرحله جشن عاطفه ها در استان کرمانشاه آغاز شد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در اینخصوص به خبرنگار مهر، گفت: مرحله دوم جشن عاطفه ها نیز همزمان با سراسر کشور از امروز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در مدارس سطح استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاهیان خیر در جشن عاطفه های سال ۹۵ بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت کمک کردند، پیش بینی کرد: این رقم کمک در جشن عاطفه های امسال با مشارکت پرشور مردم خیر استان به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

خدرویسی عنوان کرد: مقرر شده با کمک های پرداختی مردم در جشن عاطفه های برای هر دانش آموز یا دانشجوی تحت حمایت این نهاد یک بسته فرهنگی شامل کیف، نوشت افزار و کفش به ارزش ۲۰۰ هزار تومان خریداری شود.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با یادآوری اینکه اعضای ستاد نیکوکاری در استان کرمانشاه هرساله در کنار خیران به طور ویژه یاری رسان این نهاد برای برگزاری این جشن ملی هستند، ابراز امیدواری کرد که امسال نیز با هماهنگی و تعامل اعضای ستاد نیکوکاری پایگاه های فعالی در سطح شهرستان ها دایر و بتوانیم کمک های مردمی بیشتری جذب کنیم.

لازم به ذکر است؛ بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه برای آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ چشم به راه کمک های مردم خیر هستند.