علیرضا بچاری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: انجام عملیات لگه گیری، روکش و اجرای آسفالت معابر یکی از اولویت های شهری در تامین رفاه حال شهروندان است که از منظر دید عابران نیز تاثیر به سزایی دارد.

وی افزود: موضوع آسفالت مناسب خیابان ها و معابر شهری یکی از خواسته های به حق و به جای شهروندان از شهرداری است که متاسفانه به دلیل حفاری گاه و بی گاه برخی ادارات دچار آسیب شده و باز می شوند.

بچاری با اشاره به راه اندازی دوباره کارخانه آسفالت شهرداری اظهار کرد: کار تولید آسفالت از امروز آغاز شده و شهروندان فهیم و صبور آبادان به زودی نتیجه ی مثبت این اقدامات را خوهند دید.

سرپرست شهرداری آبادان تصریح کرد: در زمان حاضر کار آسفالت، روکش، و لکه گیری خیابانهای اولویت دار را آغاز کرده ایم و کارها به ترتیب انجام می شود.