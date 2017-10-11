زنگ «مهر عاطفه ها» در مدارس خراسان جنوبی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، زنگ مهر عاطفه ها به مناسبت اجرای دومین مرحله جشن عاطفه ها در تمامی مدارس خراسان جنوبی نواخته شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در مراسم محوری مرحله دوم جشن عاطفه‌ها که در دبستان علامه حلی برگزار شد، بیان کرد: مرحله اولی طی ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه در مساجد، میادین، معابر و مصلی نماز جمعه برگزار شد.

وی بیان کرد: کمک های جمع آوری شده در مرحله نخست سال جاری، بیش از یک میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی افزود: از این میزان ۱۷۰ میلیون تومان کمک نقدی و ۸۳۰ میلیون تومان نیز کمک های غیر نقدی بوده است.

سلم آبادی تعداد پایگاه های سیار در اولین مرحله را ۲۸۳ پایگاه دانست و گفت: از این تعداد، ۲۴۹ پایگاه ثابت و ۳۴ پایگاه نیز سیار بوده است.

وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه ها بیان کرد: در این مدرسه ۸۸۷ پایگاه مدارس و ۹۳۷ نیروی انسانی به صورت افتخاری فعالیت داشته اند.

سلم آبادی از توزیع ۱۱۰ هزار پاکتی ویژه جشن عاطفه ها در مدارس خبر داد و گفت: توزیع چهار هزار پوستر جشن عاطفه ها، تهیه سبد تحصیلی و استفاده از ظرفیت تولیت آستان قدس رضوی از دیگر برنامه های این مرحله بوده است.

وی با اشاره به اهمیت کمک به محرومان به ویژه دانش آموزان و نونهالان بیان کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار دانش آموز نیازمند در خراسان جنوبی چشم انتظار کمک های مردمی و خیران هستند.

سلم آبادی با بیان اینکه همچنین ۹ هزار و ۸۰۰ دانش آموز استان تحت پوشش کمیته امداد هستند، اظهار کرد: سال گذشته بالغ بر ۹۲ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی در مدارس استان جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری جشن عاطفه ها بیان کرد: مشارکت دادن گروه های مختلف جامعه در جشن، رفع نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند و اشاعه فرهنگ نوع دوستی از جمله اهداف برگزاری این جشن ها است.