تشکیل ‌بنیاد خیرین منابع طبیعی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز گرشاسبی ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی منابع طبیعی و جنگلها در استان زنجان، افزود: طی سال گذشته ۶۰۰ هزار هکتار بیایان زایی انجام شد.

وی بر استفاده از ظرفیت خیرین تاکید کرد و ادامه داد: در ۶ استان کشور طرح آبخیزداری به میزان ۱۴۰ هزار هکتار توسط خیرین انجام شد و باید در استان زنجان هم خیرین وارد اجرای طرح های آبخیزداری شوند و از هشت سال کذشته موضوع ورود خیرین مورد توجه قرار گرفته است.

معاون سازمان آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: باید از تمام پتانسیلها برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان زنجان استفاده شود.

گرشاسبی تاکید کرد : زنجان استان منظمی است و آبخیزداری استان زنجان پدر آبخیزداری کشور است و خوشبختانه نظم و نظام داشته است و باید برای سالهای آینده کارهای خوبی در این استان انجام شود تا الگو برای سطح کشور باشید.

وی تاکید کرد: سازمان آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به تنهایی نمی‌تواند به منابع دولتی و سازمانی متکی باشد و منابع محدود است و باید از ظرفیت خیرین استفاده شود.

معاون سازمان آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: اتکا به منابع دولتی موجب می‌شود این سازمان نتواند کاری انجام دهد و باید با اجرای برنامه جامعی در صدد حل معضلات پیش‌روی اعتبارات این سازمان باشیم و خوشبختانه در کشور کارهای مردمی در بخش آبخیزداری انجام می‌گیرد و این موضوع اهمیت زیادی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

گرشاسبی از شکل‌گیری ‌بنیاد خیرین منابع طبیعی در کشور خبر داد و گفت: یک مؤسسه با این رویکرد در کشور ترکیه برای حل معضل فرسایش خاک فعالیت می‌کند.