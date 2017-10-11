مردم همدان از بیکاری نگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان با بیان اینکه آنچه مربوط به بینش و شعائر اسلامی مردم همدان است در گزارش آسیبهای اجتماعی بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: در این گزارش، پنداشتهای بدبینانه و نگرانی بیشتر خود را نشان می دهد که البته جای کار دارد.

وی با بیان اینکه این بدبینی فطری نیست بلکه نگرانی ناشی از تغییر شرایط به بدتر شدن است که باید امیدواری ایجاد کرد، گفت: مردم همدان در حفظ شعائر و دلبستگی به نظام و اعتقادات از سطح میانگین کشوری بالاتر هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه مردم همدان از بیکاری بیش از میانگین کشور نگران هستند، گفت: این بدبینی در شرایطی است که نرخ بیکاری استان به لحاظ پایین بودن، در رتبه سوم کشور است.

نیکبخت همچنین بابیان اینکه باید یکی از سنتهای عزاداری، ثبت و به شایستگی برگزار شود و کارنامه استان همدان باشد، گفت: در امنیت مراسم محرم نیروهای انتظامی و نظامی و شورای تامین مشارکت داشتند که از همه قدردانی می کنم.

وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی نیز در اینکه مراسم خرافی در عزاداری ها نباشد، خوب کار کردند و امسال کمترین گزارش را در این زمینه داشتیم، گفت: مراسم سالگرد شهید سرلشگر حسین همدانی در تهران و همدان بسیار با شکوه برگزار شد و این برای ما که افتخار خدمتگزاری مردم همدان را داریم موجب سربلندی است.

استاندار همدان به در پیش بودن اربعین حسینی اشاره کرد و با بیان اینکه مردم همدان، اربعین سال گذشته در مراسم، پشتیبانی و استقبال از زوار بسیار خوب عمل کردند، گفت: زوار همدان از مرز مهران وارد عراق می شوند.

وی با بیان اینکه انتظار می رود مردم همدان که البته احتیاج به تاکید نیست، در مراسم اربعین و پشتیبانی و استقبال از زوار شایسته حاضر شوند، گفت: این بار باید مدیران، جدی‌تر و پاشنه کشیده وارد عرصه خدمت شوند و کار اصلی و ماموریت که رفع بیکاری است را پیگیری کنند.

نیکبخت گفت: مدیران باید در شهرستانها حضور یابند و برنامه ارائه دهند تا اگر لازم بود برنامه ها اصلاح شود.

استاندار همدان بابیان اینکه در استان، همدلی و هماهنگی خوبی وجود دارد و باید توان و هم افزایی موجود برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال به کار گرفته شود، گفت: بیش از هر کسی آیت الله محمدی به مشکل بیکاری واقف است و بیشترین حمایت را می کند.

وی همچنین با تاکید براینکه هماهنگی سپاه و دولت تحت فرماندهی مقام معظم رهبری نشان می دهد، قدرت نظامی و دیپلماسی و صلابت ایران بارز و استوار است، گفت: به فرموده امام راحل (ره) آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.