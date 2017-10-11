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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

مدیر کل کمیته امداد لرستان:

۱۶ هزار دانش‌آموز لرستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

۱۶ هزار دانش‌آموز لرستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

خرم آباد - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: ۱۶ هزار دانش آموز این استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم جشن مهر عاطفه ها در مرکز لرستان اظهار داشت: بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک های مردمی از طریق جشن عاطفه ها به دانش آموزان استان صورت گرفته است.

وی افزود: کمیته امداد استان در بحث کمک های مردمی، صدقات و ... پیشرفت های بسیار مناسبی داشته است و بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک به دانش آموزان برای در ابتدای سال تحصیلی مدارس، صورت گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد در استان وجود دارد و با تلاش هایی که صورت گرفته است سالانه میزان تعهدات ما نیز افزایش می یابد.

محمدی فارسانی اظهار کرد: با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هر سال بر میزان تعهدات ما نسبت به اسلام و انقلاب افزوده می شود.

وی گفت: حضور دانش آموزان نسل سوم و چهارم انقلاب در همه صحنه ها به خوبی نشان داد که در مسیر ترویج فرهنگ دینی و اسلامی قرار داریم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان افزود: مداحی ها و حضور پرشور دانش آموزان در این مراسم نشان داد که نسل جوان ما همچنان در مسیر انقلاب حرکت می کنند.

محمدی فارسانی ادامه داد: تاکیدات دینی ما همواره پیرامون مبارزه با فقر و محرومیت زدایی از چهره کشور است و کمیته امداد نیز تلاش کرده است تا همیشه در این مسیر حرکت کند.

کد مطلب 4111014

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