به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم جشن مهر عاطفه ها در مرکز لرستان اظهار داشت: بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک های مردمی از طریق جشن عاطفه ها به دانش آموزان استان صورت گرفته است.

وی افزود: کمیته امداد استان در بحث کمک های مردمی، صدقات و ... پیشرفت های بسیار مناسبی داشته است و بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک به دانش آموزان برای در ابتدای سال تحصیلی مدارس، صورت گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد در استان وجود دارد و با تلاش هایی که صورت گرفته است سالانه میزان تعهدات ما نیز افزایش می یابد.

محمدی فارسانی اظهار کرد: با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هر سال بر میزان تعهدات ما نسبت به اسلام و انقلاب افزوده می شود.

وی گفت: حضور دانش آموزان نسل سوم و چهارم انقلاب در همه صحنه ها به خوبی نشان داد که در مسیر ترویج فرهنگ دینی و اسلامی قرار داریم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان افزود: مداحی ها و حضور پرشور دانش آموزان در این مراسم نشان داد که نسل جوان ما همچنان در مسیر انقلاب حرکت می کنند.

محمدی فارسانی ادامه داد: تاکیدات دینی ما همواره پیرامون مبارزه با فقر و محرومیت زدایی از چهره کشور است و کمیته امداد نیز تلاش کرده است تا همیشه در این مسیر حرکت کند.