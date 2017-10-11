۸۹درصد عملیات اجرایی سد خاکی چنگوره آوج به پایان رسید

علی اکبر متقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:حجم مخزن این سددو میلیون و هشتصد هزار متر مکعب است که با بهره برداری از آن بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایاب این سد آبیاری خواهد شد.

وی به مشخصات فنی این سد اشاره کرد و افزود: نوع این سد خاکی با هسته رسی و طول تاج آن ۴۷۱ متر و عرض سد در تاج هشت متر و ارتفاع آن از کف رودخانه ۳۳ متر است.

متقی فرد تصریح کرد : تاکنون عملیات خاکبرداری تکیه گاه های سد به حجم ۱۰۰ هزار مترمکعب و خاکبرداری سنگی به حجم کل ۵۳۹ مترمکعب انجام شده است.

به گفته ی وی؛ به منظور تکمیل باقیمانده این سد در سفر مهر ماه سال ۹۵ هیات دولت به استان مبلغ ۴ ونیم میلیارد تومان مصوب شده است.

وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار مصوب شده، ۲ و نیم میلیارد تومان در سال ۹۵ بصورت اسناد خزانه اسلامی تخصیص و هزینه شده است که امیدواریم با تخصیص باقی مانده اعتبار مصوب به مبلغ ۲ میلیارد تومان در سال جاری امکان آبکیری سد فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت : بهره برداری از سد خاکی چنگوره در شهرستان آوج به ویژه همزمان با اجرای یکپارچه سازی دراراضی پایاب سد وتشکیل نظام بهره برداری مورد نیاز بعنوان تعاونی تولید روستای حصار، زمینه اشتغال ورونق اقتصادی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را فراهم می کند بنابراین تکمیل و بهره برداری ین سد خاکی باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

متقی فرد با بیان اینکه استان قزوین بستر و ظرفیت مستعدی در بخش کشاورزی دارد افزود: قزوین یکی از قطب های مهم کشاورزی در کشور محسوب می شود که در زمینه استفاده درست از این ظرفیت و توسعه آن باید اقدامات جدی انجام شود.