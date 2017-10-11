به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، سازمان ملل اعلام کرد بعد از حمله داعش به عراق در سال ۲۰۱۴ و اشغال بخش های زیادی از خاک این کشور بیش از ۵ میلیون عراقی آواره شده اند.

«لیز گرند» هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در عراق اعلام کرد که ۴ تا ۵ میلیون غیرنظامی عراقی در طول سه سال گذشته از خانه های خود آواره شده اند.

وی تأکید کرد که سازمان ملل نسبت به سلامت این افراد نگران است و افزود: صدها هزار نفر از این آوارگان که ده ها هزار نفر آنها را کودکان تشکیل می دهند در معرض خطرهای متعدد و فشارهای روانی قرار گرفته و نیازمند مراقبت و نگاه داری در طول سال های آتی هستند.

این گزارش همزمان با باز پس گیری شهر الحویجه به وسیله نیروهای ارتش عراق از تروریست های داعش منتشر شده است. الحویجه آخرین پایگاه تروریست های داعش در عراق به شمار می رفت.

نیروهای ارتش عراق و نیروهای همپیمان با آن در طول چندماه گذشته موفق شده اند اغلب بخش هایی از خاک این کشور را که در اشغال داعش بوده آزاد کنند و شمار زیادی از شهروندان عراقی از مناطق درگیری نیروهای مسلح عراقی با داعش خارج شده اند.