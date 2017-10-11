لزوم قدردانی مسئولان از مفاخر فرهنگی و هنری در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه امروز چهارشنبه به همراه پریسا محمدی معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل و جمعی از اهالی رسانه و شعر با حضور در منزل استاد فرشید یوسفی، شاعر و نویسنده کرمانشاهی از وی عیادت کردند.

رحیم جعفری در این دیدار گفت: استاد یوسفی دارای جایگاه فرهنگی و ادبی شناخته شده ای در سطح استان و حتی کشور هستند که این جایگاه مورد توجه ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه استان و حتی مردم عزیز کرمانشاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: به حق که استاد یوسفی حق بزرگی بر گردن این استان و فرهنگ آن دارد و جامعه قدردان زحمات این استاد بزرگ است و حقیقتا باید گفت استاد یوسفی چهره ماندگار فرهنگ و ادب این مرز و بوم است.

جعفری افزود: قدردانی از مفاخر فرهنگی هنری از وظایف مسئولان است و این قدردانی قطره ای در مقابل اقیانوس وجود این عزیزان بوده و شایسته است به نحوی تلاش کنیم جایگاه این بزرگان در جامعه شناسانده شود.

وی ادامه داد: جامعه ما باید با خدماتی که استاد یوسفی و چهره های فرهنگی و ادبی این استان برای حفظ مواریث آن داشته اند آشنا شوند و این مهم از وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه نهادهای فرهنگی است.

در این دیدار همچنین فرشید یوسفی با تقدیر از حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهان گفت: استان کرمانشاه دارای جایگاه ممتاز و برجسته ای از نظر علمی، ادبی و هنری است و این جایگاه برجسته باید به نسل جوان معرفی شود.

استاد فرشید یوسفی چهره علمی و ادبی استان کرمانشاه دارای تالیفات آثار ارزشمندی در حوزه فرهنگ و تمدن استان کرمانشاه است و از آثار او می توان به زندگی نامه مشاهیر کرد، بزرگان کرمانشاه و تمکین اشاره کرد.