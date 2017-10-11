مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی با ظرفیت ۵۰ نفر روز چهارشنبه با حضور مدیرکل بهزیستی استان افتتاح شد.

علیرضا وارثی در حاشیه این مراسم گفت: در حال حاضر ۴ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی در استان فعال است.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: این مرکز غیر دولتی با ظرفیت ۵۰ نفر و با مساحت ۱۸۰ متر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و پانصد هزار ریال توسط بخش خصوصی و تحت نظارت بهزیستی استان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی در استان فعال هستند، افزود: یک مرکز کاملا دولتی نیز بصورت رایگان به معلولین استان ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی می کند.

وارثی خاطر نشان کرد: بهزیستی استان بصورت ماهیانه مبلغ ۳ میلیون ۴۰۰ هزار ریال به ازای آموزش و توانبخشی هر معلول به مرکز پرداخت می کند.

مدیرکل بهزیستی استان فیزیوتراپی، کاردرمانی، روانشناسی، گفتار درمانی، هنردرمانی را از خدمات قابل ارائه در این مراکز عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ مددجوی در استان پشت نوبت در یافت خدمات آموزش و توانبخشی هستند اضافه کرد: یک مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی در استان به زودی راه اندازی می شود که با وجود این مرکز هیچ مددجوی جسمی و حرکتی پشت نوبت دریافت خدمات توانبخشی در استان نخواهد بود.