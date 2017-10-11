راه اندازی قرارگاه فرهنگی مساجد در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت اختتامیه اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اظهار کرد: استراتژی که امام خمینی (ره) برای کشور تبیین کردند این بود که مساجد کانون های جوشان انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای مسجد در راستای حمایت از جوانان است، افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی مساجد مرکز تجمع جوانان برای شرکت در راهپیمایی ها، سامان دهی آن ها و حمایت از روحانیت در قیام امام خمنی (ره) فالیت می کردند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع)خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امام راحل (ره) مسجد را سنگر می دانست و بر حفظ آن تاکید داشت، گفت: سنگر یک موضع محکم دفاعی و پناهگاه است که انسان حاضر است جان خود را برای حفظ آن فدا کند.

وی با بیان اینکه مرکز اطمینان و جذب نهادهای انقلابی و دفاع مقدس مساجد هستند، عنوان کرد: امروزه مقام معظم رهبری در هر همایشی که با دست اندرکاران مساجد دارند آن ها را به توجه مرکز فکری، فرهنگی و تربیتی انقلاب اسلامی متذکر می شوند.

قاسمی با اشاره به اینکه زادگاه و خواستگاه اصلی بسیج از روزهای اول مسجد بوده است، اظهار داشت: همواره توصیه شده است که پایگاه های بسیج در مساجد ایجاد شود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های جدید سپاه طرح مسجد محوری است، افزود: برای اینکه بتوانیم به مساجد بها دهیم قرارگاه فرهنگی مساجد را راه اندازی کرده ایم.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع)خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بسیج و سپاه در مسجد با یکدیگر هماهنگ هستند، عنوان کرد: بسیجیان آمادگی خدمت برای هر کار بر زمین مانده مسجد را دارند.

وی ادامه داد: اعتماد به بسیج قطعا مساجد را فعال تر خواهد کرد.