برنامه ریزی برای دوره بعد عتبات دانشگاهیان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضا فقیهی با اشاره به سفر به نجف اشرف گفت: این سفر به منظور بازدید از هتل های محل استقرار دانشگاهیان در نجف و کربلا، بررسی وضعیت موجود و برنامه ریزی برای دوره بعد عتبات دانشگاهیان انجام شده است.

وی در خصوص تعداد کاروان های اعزامی تاکنون در این دوره افزود: در دوره هفدهم که از ۱۶ مرداد شروع شده تا امروز بیش از ۲۳۰ کاروان به عتبات اعزام شده اند و تقریبا ۱۰۰ کاروان دیگر مشرف خواهند شد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: آخرین کاروان ها تا ۱۳ آبان ماه قبل از اربعین حسینی به ایران باز می گردند و بعد از آن دوره هجدهم را با عنایت امام حسین (ع) و امام زمان (عج) از اول بهمن ماه با کیفیت بیشتری آغاز خواهیم کرد.

وی در خصوص میزان رضایتمندی از دوره هفدهم گفت:رضایت مندی ما شرط نیست، بلکه رضایت زائرین شرط اصلی است که عمدتا در نظر سنجی ها از وضعیت هتل، امکانات و پذیرایی ها راضی هستند. امیدواریم برای دوره بعد نواقص را جبران کنیم. با برخی از دانشجویان و اساتید که صحبت می کردم از خدمات و برنامه هایی که ارائه شده ابراز رضایت داشتند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در خصوص وضعیت عمره دانشگاهیان نیز گفت: ما تابع تصمیمات دولت و سازمان حج و زیارت هستیم اگر عمره بازگشایی شود در خدمت دانشگاهیان عزیز خواهیم بود.