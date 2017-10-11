به گزارش خبرگزاری مهر، جمع بزرگی از هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان شامگاه سه شنبه ۱۸ مهر ماه در مراسمی دوستانه به انگیزه روز جهانی کودک از رضا بابک قدردانی کردند.

در این برنامه که در مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم برگزار شد، هنرمندانی مانند سعید پورصمیمی، مرضیه برومند، فاطمه معتمدآریا، صدیق تعریف، مرضیه محبوب، سیروس ابراهیم‌زاده، هرمز هدایت، آزاده پورمختار، عادل بزدوده، حسن دادشکر، داوود کیانیان، عباس جهانگیریان، محمد امیر یاراحمدی، پیمان شریعتی، افسانه زمانی، آرش آبسالان، آندرانیک خچومیان، مهدی فرشیدی سپهر، منوچهر اکبرلو، فایزه فیض، حسین فدایی حسین، ناصر آویژه، شراره طیار حضور داشتند.

سعید پورصمیمی، مرضیه برومند و سیروس ابراهیم‌زاده خاطراتی شیرین از سال‌های گذشته بیان کردند. احترام برومند آرزو کرد رضا بابک دوباره نمایش «الدوز و کلاغ‌ها» را به صحنه بیاورد. صدیق تعریف یک رباعی از خیام و قطعه مرغ سحر را اجرا کرد. عباس جهانگیریان یادداشتی را برای رضا بابک خواند و در جای جای برنامه نیز از داود رشیدی به دلیل راه اندازی واحد نمایش کودک در تلویزیون و توجه خاص به تئاتر کودک و نوجوان به نیکی یاد شد.

این برنامه با شوخی‌های شیرین مرضیه برومند همراه بود و هنرمندان حاضر در اجرای برنامه‌هایی مانند شعبده بازی توسط یکی از هنرجویان، با او همراهی کردند که همین موضوع باعث مفرح شدن بیشتر برنامه شد.

هنرجویان کودک و نوجوان این مدرسه نیز با اجرای قطعه‌ای از نمایش «هملت شاهزاده دانمارک»، یک قطعه استنداپ کمدی، شعبده بازی و اجرای قطعه موسیقی «من که فرزند این سرزمینم» از رضا بابک تقدیر کردند.

این برنامه صمیمانه با اجرای احترام برومند برگزار شد و درآغاز قطعه کوتاهی از نمایش «هملت ...» آخرین کار رضا بابک که پیش از این در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته است، توسط هنرجویان کودک و نوجوان این آموزشگاه اجرا شد.

سپس احترام برومند با خوش آمدگویی به حاضران از روزگاری یاد کرد که نمایش «کدو قلقلی» رضا بابک در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا شده است و گفت: این موضوع نشان می‌دهد آن زمان تئاتر کودک چقدر اهمیت داشت و ارگان‌های مرتبط با یکدیگر در این زمینه هماهنگ بودند. خود من در آن دوره در تلویزیون برنامه زنده داشتم و هر روز خبر اجرای این نمایش را اعلام می‌کردم. امروز هم اگر مسئولان ما به جای اینکه در تضاد با هم باشند، کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توانیم رشد و پیشرفت بسیاری را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: آرزو دارم که رضا بابک دوباره نمایش زیبای «الدوز و کلاغ‌ها» را اجرا کند و اگر دوباره چنین تصمیمی گرفت هر کس هر طور که می‌تواند به او کمک کند.

برومند یادآوری کرد که این نمایش در سال‌های بسیار حساسی اجرا شد و مطابق با نیاز آن دوره بود ولی برای امروز هم معنا دارد. این نمایش برای نسل ما بسیار خاطره‌انگیز و هیجان‌انگیز بود و فریاد درون ما را بازتاب می‌داد و الان هم همین کاربرد را دارد.

پخش تصاویری از نمایش قدیمی «پنبه دانه» با بازی مرضیه و راضیه برومند، حسن دادشکر، بهرام شاه محمدلو، زنده یاد احمد آقالو، سوسن فرخ نیا و رضا بابک، دیگر بخش این برنامه بود و تماشای تصاویر جوانی این هنرمندان برای خودشان و دیگر حاضران خاطره انگیز بود و مورد توجه حاضران قرار گرفت.

در ادامه این تیزر که با کارگردانی مهدی آشنا ساخته شده بود، یکی از هنرجویان کودک مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم، با رضا بابک گفتگویی کوتاه درباره دوره کودکی و نوجوانی‌اش داشت.

پس از اجرای یک قطعه استندآپ کمدی توسط یکی دیگر از کودکان این مدرسه، سعید پورصمیمی در سخنانی گفت: رضا بابک تنها دوست من در این حرفه است که با او مراوده دارم چون اصولا مردم گریزم ولی به دوستی با او افتخار می‌کنم. وی در زندگی و کارش سرشار از صداقت است و به تمام کارهایی که انجام داده، ایمان دارد. ما به همت روانشاد داود رشیدی در تلویزیون هم با هم بودیم و رضا سال‌ها بدون جار و جنجال کارهایش را انجام داد و کارهای بسیار خوبی هم اجرا کرد.

این بازیگر با سابقه ادامه داد: به جز آرشیو تلویزیون که پرونده او پر از کارهای درخشان است، توجه ویژه‌ای هم به قصه‌های ایرانی داشت. سال هاست منتظریم دوباره «الدوز و کلاغ‌ها» را اجرا کند چون حیف است بچه‌های امروز این نمایش را نبینند.

رضا از همان جوانی کمی پیر بود به خاطر همین در «آرایشگاه زیبا» نقش پیر پسر را به او دادم! و امروز هم تاسفم این است که چرا پسرهای خوش تیپ دانشکده ما پیر شده‌اند

سپس مرضیه برومند خاطراتی از دوره آشنایی و دوره دانشجویی خود و رضا بابک که در دانشکده هنرهای زیبا هم دانشکده‌ای بوده‌اند، بیان و یادآوری کرد: ما سال ۴۸ وارد دانشکده شدیم واز سال ۵۱ به کانون پرورش فکری رفتیم و ۲ سال آنجا کار کردیم اما به دلیل مشکلات ناشی از اختلاف عقیده و تفکر و نوع نگاهی که به تئاتر کودک داشتند، دسته جمعی استعفا دادیم و بعد از چند ماه بیکاری وحشتناک به لطف داود رشیدی به تلویزیون رفتیم و در واحد نمایش تلویزیون کار کردیم. در آن دوره بین تلویزیون و تئاتر شهر رابطه خوبی برقرار بود چون تئاتر شهر زیر نظر تلویزیون اداره می‌شد.

وی با یادآوری خاطره‌ای شیرین از همکاری با رضا بابک در کانون پروروش فکری افزود: سال‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم تا به «خونه مادربزرگه» و «آرایشگاه زیبا» رسیدیم. با رضا بابک خیلی کار کرده‌ام و خیلی هم خوشحالم هرچند گاهی به خاطر کار، دلگیری‌هایی هم پیش آمده است.

مرضیه برومند در پایان صحبتش با ابراز خوشنودی از دورهمی دوستان قدیمی‌اش با لحنی طنزآمیز گفت: رضا از همان جوانی کمی پیر بود به خاطر همین در «آرایشگاه زیبا» نقش پیر پسر را به او دادم! و امروز هم تاسفم این است که چرا پسرهای خوش تیپ دانشکده ما پیر شده‌اند.

سیروس ابراهیم‌زاده دیگر دوست نزدیک بابک نیز در سخنان کوتاهی گفت: تئاتر کودک یکی از سرفصل‌های درخشان تئاتر ما است. دوستانی مانند رضا بابک و دیگر همراهانش زمانی فعالیت در تئاتر کودک را آغاز کردند که حتی تئاتر بزرگسال هم جدی گرفته نمی‌شد اما آنها انقدر تئاتر کودک را جدی گرفتند که پایه‌های این هنر در کشور ما ریخته شد.

در ادامه رضا بابک به دعوت ابراهیم‌زاده درباره حضورش در تئاتر کودک و نوجوان سخن گفت.

وی با یادآوری تدریس رشته‌های مختلف هنری در کانون پرورش فکری گفت: در آن سال‌ها چهره‌هایی معتبر در کانون فعال بودند مانند احمدرضا احمدی، سیروس طاهباز، بهرام بیضایی، حسین علیزاده، عباس کیارستمی و ... و گروه نمایش آخرین گروهی بود که در کانون فعال شد.

بابک بزرگترین مشوق هنرمندان فعال در تئاتر کودک را مخاطبان کودک دانست و اضافه کرد: واکنش کودکان به نمایش بسیار بی‌ریا است و همیشه از تماشاگر کودک‌مان درس گرفته‌ایم و آنان ما را به شوق می‌آوردند به طوری که از دانشکده هنرهای زیبا تا پارک لاله را می‌دویدیم تا سر تمرین یا اجرای نمایش‌مان برویم.

کارگردان نمایش «هملت شاهزاده دانمارک» یاد بیژن مفید را که نمایش‌هایی همچون «شاپرک خانوم» و «ترب» را اجرا کرده بود، گرامی داشت و توضیح داد: بچه‌های دانشکده ما را مسخره می‌کردند که برای کودکان کار می‌کردیم ولی ما توجهی نمی‌کردیم و بعد از اجرای نمایش برای نوجوانان درباره آن اثر با آنان گفتگو هم می‌کردیم.

بابک در ادامه با انتقاد از سطح پایین برنامه‌های کودک در تلویزیون اضافه کرد: تلویزیون در برخی زمینه‌ها نقش مخرب داشته است که یکی از آنها برنامه‌های کودک است که تاثیر آن را در نمایش‌های روی صحنه می‌بینیم. آنها فکر می‌کنند چون بچه کم سن است، باید خیلی ساده با او برخورد کرد درحالی که تمام نمایشنامه‌های مهم مانند آثار شکسپیر یا چخوف را با بازنویسی، می‌توان برای کودکان اجرا کرد زیرا کودکان و بویژه کودکان امروز درک بسیار بالایی دارند.

وی از کم رغبتی نوجوانان به تماشای تئاتر ابراز تاسف و اضافه کرد: امروزه مادرها فقط می‌توانند بچه‌های مهد کودکی را به تالار هنر ببرند چون بچه‌های بزرگتر در لپ‌تاب‌هایشان فیلم‌ها و بازی‌های بهتری دارند و متاسفانه با اینکه شبانه در تهران ۱۰۰ نمایش اجرا می‌شود، تئاتر ما از خانواده خالی شده در حالی که در گذشته تماشاگران به صورت خانوادگی نمایش‌های هنرمندانی مانند بیضایی، سمندریان، جوانمرد را می‌دیدند.

بابک از کوشش‌های داود رشیدی و احترام برومند در حمایت از تئاتر کودک قدردانی و یادآوری کرد خود من با دلگرمی آقای رشیدی بعد از سال‌ها نمایش هملت را کار کردم و در منزل ایشان سنگ بنای اجرای این نمایش گذاشته شد.

در ادامه صدیق تعریف که دانش آموخته تئاتر هنرهای زیبا اما خواننده موسیقی سنتی است، با اشاره به حضور چهره‌هایی مانند هوشنگ گلشیری، داریوش آشوری، گلی ترقی، بهرام بیضایی در دانشکده هنرهای زیبا گفت: خوشحالم در این دانشکده با رضا بابک دوست شدم و حالا از دوستان او هستم.

سپس طاهره صرفی مدیر مدرسه سینما و تئاتر «هنر هفتم» با قدردانی از حضور هنرمندان با سابقه تئاتر کودک گفت: دست همه شما را می‌بوسم نه به این دلیل که مدیر این آموزشگاه هستم، به این دلیل که یک مادر هستم و از اهمیت تئاتر در تربیت کودکان با خبرم.

وی خطاب به رضا بابک گفت: از شما ممنونیم به دلیل همه خاطره‌های قشنگی که برای‌مان ساختید و دوست داشتیم با برگزاری این برنامه بچه‌های نسل جدید را که کارهای شما را ندیده‌اند، با شما آشنا کنیم و به آنها یاد بدهیم قدردان زحمات بزرگترهایشان باشند و به همین دلیل، تقدیر از هنرمندان باسابقه در برنامه ماست.

در ادامه تابلویی با امضای هنرجویان کودک و نوجوان مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم توسط یکی از این هنرجویان همراه با هدیه‌ای از طرف مدیریت این آموزشگاه به بابک اهدا شد.

در بخش پایانی نیز عباس جهانگیریان نویسنده و فعال تئاتر کودک، یادداشتی را درباره رضا بابک خواند و برنامه با گرفتن عکس یادگاری با حضور همه مهمانان به پایان رسید.