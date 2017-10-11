به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی امور عمرانی و سرمایه‌گذاری با مشارکت آستان قدس رضوی که با حضور حجت‌الاسلام رئیسی برگزار شد، اظهار کرد: شیوه غلط پرداخت یارانه‌ها که در ۶ سال اخیر انجام‌شده راه هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه باید در این زمینه ریل‌گذاری‌ها عوض شود.

قوامی افزود: در طول سال، ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در خراسان شمالی پرداخت می‌شود درحالی‌که اگر این اعتبار در زیرساخت‌ها هزینه شود راه توسعه را در استان خواهیم رفت.

وی تأکید کرد: باید به سمت تولید ثروت و کانالیزه کردن نقدینگی کشور پیش برویم چراکه در این صورت است که در عرصه بین‌الملل حرفی برای گفتن خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه برکات معنوی سفر رهبری قابل‌بیان نیست، عنوان کرد: در این سفر بیش از یک هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی به خراسان شمالی کمک شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی گفت: این موضوع سبب شده است امکان جذب سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی میسر نباشد.

قوامی تصریح کرد: خراسان شمالی در شاخص تولید ناخالص ملی رتبه ۳۰ در کشور را دارد که امیدواریم این استان با بهره‌گیری از برکات عظیم معنوی و مادی آستان قدس رضوی، به رتبه ۱۶ ارتقاء پیدا کند.

وی با اشاره به وجود موقوفاتی درزمینهٔ فعالیت‌های آستان قدس در خراسان شمالی، افزود: می‌توان طرح‌هایی را اجرایی کرد که زمینه اشتغال و تولید ثروت در استان را فراهم کرد.

وی عنوان کرد: اراضی شیب‌دار دارد تخریب می‌شود که می‌توان باتدبیر مدیران عالی و مدیریت استانی در چشم‌انداز ۴ ساله این اراضی به تولید گل محمدی تبدیل شود و نیاز گلاب حرم مطهر را تأمین و به صادرات آن‌هم فک کنیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز جمع کثیری از جمعیت جوان و دانش‌آموز دچار سوءتغذیه هستند که می‌توان تأمین ویتامین موردنیاز دانش‌آموزان سراسر کشور را با همکاری آموزش‌وپرورش و برکات آستان قدس رضوی شرکتی ایجاد کنیم.

قوامی عنوان کرد: از این برکت حضور تولیت آستان قدس رضوی و شرکت‌های مربوط آستان قدس از سرمایه‌گذاری‌ها و توجیه اقتصادی بیشتری بهره‌مند شویم.

وی اشاره‌ای نیز به‌ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در خراسان شمالی به‌منظور توسعه داشت و اظهار کرد: راه‌آهن یکی از این ضروریات است چراکه مرکز خراسان شمالی فاقد راه ریلی است.

وی همچنین خواستار سرمایه‌گذاری آستان قدس در طرح آزادراه بسطام، اسفراین و جاجرم شد و تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح ۱۰۰ کیلومتر راه دسترسی اسفراین به تهران کوتاه‌تر و درنتیجه تردد زائران حرم مطهر رضوی تسهیل می‌شود.