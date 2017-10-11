۲۳ میلیون تن غذا در کشور دورریز می شود/ تهیه نقشه راهبردی غذا

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان خالقی ظهر چهارشنبه، در همایش بزرگداشت روز جهانی غذا، با اشاره به انتزاع بعضی از وظایف صنعت، معدن و تجارت در حیطه غذا و ادغام با وزرات جهاد کشاورزی گفت: در رابطه با مواد اولیه و کشت و زرع با وزرات جهاد مشکلی نبود اما ما انتظار داشتیم حوزه‌ای که به صنعتی شدن غذا مرتبط بود، همچنان تخصصی بماند و جدا نشود.

قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران، با تأکید بر اهمیت بهم پیوستگی سیاست‌گذاری در صنعت غذا گفت: با این کار، گرفتاری و سردرگمی جلوگیری شده و از این رو، ما نیازمند توجه ویژه و اتخاذ یک سیاست درست در این زمینه هستیم.

خالقی با بیان اینکه امنیت غذایی یک موضوع استراتزیک است، افزود: اگر به یک تصمیم واحد نرسیم و یک نقشه راهبردی برای خود ترسیم نکنیم تمام برنامه‌ها و سیاست‌های ما پراکنده خواهد شد و در زمینه امنیت غذایی دچار ضرر خواهیم شد.

وی ادامه داد: اگر در مدیرت منابع آب، اراضی کشاورزی، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در صنعت دامی و شیلات به یک یکپارچگی نرسیم و آمایش سرزمینی در رابطه با این صنعت اتفاق نیافتد، همچنان خواهیم دید که افراد مختلف با این ذهنیت که این صنعت ممکن است در این استان توجیه داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌کنند اما به نتیجه نمی‌رسند.

خالقی با تأکید بر تهیه آمار و اطلاعات دقیق و به‌روزرسانی آنها گفت: در نهایت این آمار را باید در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم تا بداند کجا و کی و در چه زمینه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.

وی بر اهمیت داشتن اطلاعات در رابطه با محصولات مورد نیاز و غیر ضروری، نوع بذر، چگونگی عمل بر روی اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: باید تجمیع اراضی کشاورزی و ایجاد زمین صنعتی بزرگ را در دستور کار قرار دهیم و این اتفاق هنوز در کشور رخ نداده که منجر به صنعتی شدن کشاورزی در کشور شود تا محصولات در واحد سطح به حدی کشت شود که از نظر قیمت و کیفیت بتواند توان رقابت داشته باشد.

قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران، با بیان اینکه اگر صنایع غذایی و کشاورزی ما بخواهد محصولات استاندارد با قیمت رقابتی تولید کند باید ماده اولیه استاندارد در اختیار داشته باشد، افزود: اصرار برای ادامه کشاورزی به هر قیمیت، حتی با عدم توجیه و با عدم توان رقابت قیمتی، امر غیرممکنی است که از صنعت انتظار داریم و فشار را مصرف‌کننده تحمل خواهد کرد.

وی با ابراز تأسف از وجود اتلاف منابع بسیار بالاتر از نرم جهانی در محصولات باغی و کشاورزی کشور گفت: با مدیریت ۲۳ میلیون تن دور ریزی غذایی در کشور و تقلیل آن به دوسوم این میزان، می توان بیش از ۹ میلیارد دلار در کشور صرفه‌جویی کنیم که عدد قابل توجهی است.

خالقی با بیان اینکه برای تولید صنعت غذایی، به یک سری مواد اولیه نیاز داریم، افزود: اصرار بر تولید محصولات با قیمت خاص، در نهایت موجب تولید محصول فاقد کیفیت شده و مصرف‌کننده نمی‌تواند محصول مناسب با قیمت مناسب در اختیار داشته باشد.

قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به تحریم و رکود، بر بازسازی خطوط برخی واحدهای صنعتی غذایی با توجه به فناوری روز تأکید کرد و گفت: تأمین منابع مالی برای ماندن در عرصه رقابت جهانی بسیار مهم است.