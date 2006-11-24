امروز در تاریخ

درگذشت آیت الله شاه آبادی :

حضرت آیت الله شاه آبادی عالم بزرگ جهان تشیع در سال 1292 ه ق در اصفهان دیده به جهان گشود . محمد علی، مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و آنگاه در مجلس درس برادر بزرگتر شیخ احمد مجتهد حاضر شد . وی د ر ده سالگی در محضر درس آیت الله میرزا هاشم خوانساری و آقا میرزا عبدالرزاق سرتیپ شرکت جست .



آن عالم ربانی حدود شانزده سال در تهران اقامت کرد و در این مدت علاوه بر تحصیل به تدریس اشتغال داشت. در سال 1320 ه ق میرزا محمدعلی به قصد حضور در درس آخوند خراسانی راهی نجف اشرف شد گردید و هفت سال در حوزه در س ایشان شرکت داشت دراین زمان ایشان دردرس آیت الله شیخ فتح الله شریعت (شیخ الشریعه) و آیت الله میرزا محمد حسن خلیلی حضور یافت .



آیت الله شاه آبادی پس از آن به سوی ایران راه افتاد و در این شهر اقامت گزید و پس از آن برای مدتی به تهران آمد . در اوج خفقان رضاخانی، آیت الله شاه آبادی، از علمای تهران و دیگر شهرها خواست که در اعتراض به ستمهای شاه در پناه حضرت عبدالعظیم در شهر ری گرد آمده، متحصن شوند. وی همچنان به مبارزه علیه رژیم پهلوی ادامه می داد تا آن که رهسپار شهر مقدس قم شد .



در این دوره حضرت امام خمینی ره در قم استاد خود را یافتند و از محضر علمی و عرفانی آیت الله شاه آبادی بهره های فراوان بردند . امام راحل برخی از کتب عرفانی را در نزد آن عالم و عارف ربانی آموختند . آیت الله شاه آبادی هفت سال در قم اقامت گزید اما پس از آن به دلیل در خواست مردم تهران علیرغم میل باطنی در سال 1354 ق. راهی تهران شد. ایشان حدود دو سال در مسجد امین الدوله – واقع در بازار چهل تن – به امامت جماعت و ارشاد و هدایت پرداخت . از دیگر اقدامات فرهنگی و ابتکارات آیت الله شاه آبادی ، برپایی جلسات سخنرانی و وعظ خانگی بود که نقش مهمی را در مبارزات و آگاهی سیاسی مردم و بویژه نسل جوان ایفا می کرد . آن عالم ربانی در طول عمر پر برکتشان به تربیت شاگردان چندی همت گمارد ند که از میان آنها می توان به حضرت امام خمینی (ره)، آیت الله حاج شهاب الدین مرعشی نجفی، آیة الله حاج میرزا هاشم آملی، آیت الله شیخ محمد رضا طبسی نجفی و آیت الله حاج محمد ثقفی تهرانی اشاره کرد .



شذرات المعارف ، رشحات البحار، مفتاح السعاده فی احکام العبادة ، حاشیه نجاه العباد، منازل السالکین ، حاشیه کفایة الاصول آخوند خراسانی، حاشیه فصول الاصول، رسالة‌العقل و الجهل از جمله آثار بر جسته آن عالم ربانی است . سرانجام در ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم آذر 1328 ه ش پس از هفتاد و هفت سال عمر پر برکت روح او به ملکوت اعلی پرواز کرد. پیکر پاک او با تشییع هزاران نفر از مردم مؤمن به حضرت عبدالعظیم منتقل و در مقبره شیخ ابوالفتح رازی مدفون گشت. آ یت الله شاه آبادی از نظر مقامات عر فانی و روحانی نیزطی مقامات کرده بود و در نزد علما و اهل معرفت از جایگاه رفیعی بر خوردار بود و حضرت امام خمینی ، یکی از شاگردان مستعد ایشان بود که آیت الله به وی عنایت ویژه داشت و امام خمینی نیز از ایشان همواره با احترامات فائقه نام می برد.

در گذشت استاد محمود کریمی :

استاد محمود کریمی استاد آواز ایرانی در چنین روزی در سال 1363ه ش دار فانی را وداع گفت . محمود کریمی ردیف دان و هنر آموز آواز ایرانی در سال 1306 ه ش در تهران دیده به جهان گشود . وی توانست در طول عمر خویش ردیف های آوازی که سینه به سینه از گذشتگان به او رسیده بود به نسل جوان جامعه و به طریق علمی آموزش دهد .استاد کریمی ازکودکی نواختن ویولون را نزد پدرآموخت. وی ازاولین هنرآموزان کلاس روانشاد قوامی بود. از جمله آثار مهم آن استاد فقید می توان به مجموعه آموزشی هفت دستگاه موسیقی ایران اشاره کرد .



انتشار روزنامه مجلس :



در چنین روزی در سال 1285هجری شمسی روزنامه مجلس به سردبیری ادیب الممالک فراهانی منتشر شد . این روزنامه تمامی مذاکرات مجلس شورای ملی را منعکس می‏کرد ( کاری که امروزه به عهده روزنامه رسمی است ) . پس از مدتی سردبیری این روزنامه به سید محمد صادق طباطبایی واگذارشد.



تولد باروک اسپینوزا :



بندیکت دوباروک اسپینوزا، فیلسوف هلندی درچنین روزی درسال 1632 درآمستردام هلند درخانواده ای یهودی دیده به جهان گشود . وی پس از فرا گرفتن زبان های گوناگون به آثار فلاسفه یونان و دوران اسکولاستیک روی آورد ودنباله رو فلسفه د کارت شد. افکار و آراء دکارت در آن عصر تزلزل فکرى، مایه آرامش خاطر بسیارى از دانش‏پژوهان گردید و اندیشمندان بزرگی همانند اسپینوزا ، لایب نیتز و مالبرانش نیز در تحکیم مبانى فلسفه جدید کوشیدند ولى به هر حال این کوششها نتوانست نظام فلسفى منسجم و داراى مبانى متقن و مستحکمى را به وجود بیاورد. این فیلسوف عقل گرا (راسیونالیست) که گاه نیز از او به پدر لیبرال دموکراسی یاد می کنند ، در زندگی روزمره خود بسیار قناعت می کرد به همین دلیل و در اثر فقر غذایی و مطالعه زیاد وهمچنین ابتلای به سل ، در سال 1677 درگذشت. اصول فلسفه دکارت، تورات، انجیل، نامه های سنگ، رساله سیاست، رساله اخلاق، الهیات و فلسفه، تصورات متافیزیک، رساله بهبودی فردی، رساله اپی کتت و عناصر فلسفه هابز از جمله مهمترین آثار اوست .



استقلال شیلی :





درچنین روزی در سال 1818میلادی کشور شیلی استقلال خود را اعلام کرد . شیلی کشوری طویل و کم عرض در آمریکای جنوبی است . مساحت این کشور 741 767 کیلومتر مربع است . نژاد مردم این کشور سفید و سرخ و زبان رسمی آنان اسپانیولی است . بیشتر مردم این کشور از مذهب کاتولیک پیروی می کنند . نوع حکومت این کشور جمهوری است . شیلی در چنین روزی در سال 1818 میلادی از اسپانیا مستقل شد و در بیست و چهارم اکتبر سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد درآمد . پایتخت این کشور سانتیاگو نام دارد . شیلی مدت سیصد سال تحت سلطه اسپانیا بود . پس از جنگ جهانی دوم نیروهای استقلال طلب شیلی به رهبری خوزه سال مارینو به پیروزی رسیدند. سالها بعد از این پیروزی در سال 1970 میلادی سالوادورآلنده از مبارزان شیلی و رهبر حزب جبهه وحدت خلق با برگزاری انتخابات به ریاست جمهوری شیلی رسید که با کود تای نظامیان وابسته به آمریکا در نبردی نابرابر کشته شد .



کشف الکتریسیته :

درچنین روزی در سال1831 میلادی مایکل فارادی فیزیکدان انگلیسی موفق به کشف الکتریسیته القایی شد. فارادی از جمله نخستین کسانی بود که توانست بسیاری از گازها از جمله کلر را به مایع تبدیل کند.



تولد لاورنس استرن :

در چنین روزی در سال 1713 میلادی لورنس استرن رمان نویس و هجونویس ایرلندی به دنیا آمد . "تریسترام پر سر و صدا "عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد هنری تولوز لوترک :



درچنین روزی درسال 1864 میلادی هنری تولوز لوترک نقاش معروف فرانسوی به دنیا آمد ." در مولن روژ" عنوان مهمترین اثراوست . وی درخانواده ای اشرافی دیده به جهان گشود . او تا سال 1872 در پاریس بود . شاید لوترک را بتوان پس ازون گوک خاطره انگیز ترین شخصیت در طول تاریخ نقاشی جهان یاد کرد . اوکار خود را ازسال 1890 میلادی آغاز کرد و در نمایشگاه جهانی پاریس آثار خود را به نمایش گذارد . وی در حوزه گرافیک نیز صاحب آثار چندی است . لوترک در نهم سپتامبر سال 1901 میلادی در شاتو دو مالورمه دار فانی را وداع گفت .

تولد والتر گریفین :

در چنین ورزی در سال 1876 میلادی والتر گریفین معمار بر جسته آمریکایی و طراح شهر به دنیا آمد . وی شهر کانبرا را در استرالیا طراحی کرده است .

تولد دال کارنژی :

در چنین روزی در سال 1888 میلادی کارنژی نویسنده موفق آمریکایی به دنیا آمد . "چگونه بر دوستان خود پیروز شویم و بر مردم تاثیر بگذاریم" عنوان مهمترین کتاب اوست .

آغاز تاریخ یهودی :

166 قبل از میلاد در چنین روزی مبدا تاریخی مکابینات یهودی آغاز شد .

پادشاهی آناستازیوس دوم :

در چنین روزی در سال 169 میلادی آناستازیوس دوم پادشاهی خود را به عنوان یک پاپ کاتولیک روم آغاز کرد .

بمباران توکیو :



درچنین روزی درسال 1944 میلادی و در طول جنگ جهانی دوم ، برای نخستین بار بمب افکن های آمریکایی توکیو را بمباران کردند .



پایان شورش در زییر :

درچنین روزی در سال 1964 میلادی شوروش درزییر پایان یافت .

کناره گیری حزب کمونیست در چکسلواکی از قدرت :

در چنین روزی در سال 1989 میلادی حزب کمونیست در چکسلواکی از قدرت کناره گرفت . پس از فروپاشی شوروی سابق ، احزاب کمونیست با تعریف ارایه شده از سوی حکومت بلشویکی در دنیای جدید سازگاری نداشتند و به همین دلیل یکی پس از دیگری از قدرت کناره گیری کردند .



قطع رابطه انگلستان و شوروی :

درچنین روزی در سال 1927میلادی دولت انگلستان روابط خود را با شوروی سابق قطع کرد . انگلستان شوروی را متهم به راه انداختن یک انقلاب کمونیستی در آن کشور کرده بود .

کشته شدن چینی ها در سانحه هوایی :



درچنین روزی در سال 1992 میلادی بر اثر یک سانحه هوایی در خطوط هوایی چین 141 نفر جان باختند .



انتشار کتاب داروین :

درچنین روزی درسال 1859 میلادی چارلز داروین طبیعت گرای انگلیسی ، کتاب مشهور خود با نام " منشا گروههای مختلف " را منتشر کرد . این کتاب که در نوع خود انقلابی درعلوم به شمارمی آمد ، نظریه تکامل اورا بیان می داشت .

نبرد کوم لوک اوت :

درچنین روزی در سال 1963 میلادی در میان جنگ های داخلی آمریکا نبرد کوم لوک اوت در ایالت تنسی آغاز شد .

اختراع استارت خودرو :

در چنین روزی در سال 1903 میلادی کلاید جی کولمن استارت خود رو را اختراع کرد . پیش از آن از هندل برای روشن کردن خود رو استفاده می شود .