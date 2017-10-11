به گزارش خبرنگار مهر ، میترا دانشور امروز در نشست خبری که در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برگزار شد، درباره نظر سنجی از والدین و دانش آموزان برای تولید محتوای درسی گفت: برای درس تفکر و سواد رسانهای پژوهشی در بهمن و اسفند سال ۹۴، از میان ۳۸۶ دانشآموز پایه نهم که قصد ورود به پایه دهم را داشتند صورت گرفت.
وی افزود: این پژوهش از ۶ استان کشور همچون، تهران، شهرستانهای استان تهران، البرز، اصفهان، هرمزگان و آذربایجان شرقی صورت گرفت.
دانشور بیان کرد: بر اساس خوداظهاری دانشآموزان ۱۲۴ دقیقه و ۷۵ صدم در روز دانشآموزان تلویزیون و ماهواره تماشا میکنند، ۹۷ دقیقه و ۳۴ صدم در روز از تلفن همراه استفاده می کنند و ۸۹ دقیقه و ۱۸ صدم دقیقه در روز وقت دانش آموزان در اینترنت می گذرد.
رئیس گروه تفکر و آداب و مهارتهای زندگی خاطر نشان کرد: دانشآموزان ۷۲ دقیقه و ۹۵ صدم در روز فیلم تماشا میکنند، در روز ۷۱ دقیقه و ۹ صدم موسیقی گوش می دهند و ۷۱.۷۸ صدم دقیقه نیز از کتب غیردرسی استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: ۶۴ درصد دانشآموزان نیز اعلام کردند از رسانهها برای سرگرمی استفاده میکنند. طبق اعلام دانش آموزان، کمترین مصرف مربوط به رادیو است.
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