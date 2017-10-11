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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

بر اساس خود اظهاری دانش آموزان مشخص شد؛

دانش‌آموزان بیش از ۲ ساعت در روز تلوزیون و ماهواره می‌بینند

دانش‌آموزان بیش از ۲ ساعت در روز تلوزیون و ماهواره می‌بینند

رئیس گروه تفکر و آداب و مهارت‌های زندگی گفت: طی خوداظهاری از دانش آموزان، زمان بیشتر آنان صرف تماشای تلویزیون و ماهواره و مکالمه تلفنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، میترا دانشور امروز در نشست خبری که در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد، درباره نظر سنجی از والدین و دانش آموزان برای تولید محتوای درسی‌ گفت: برای درس تفکر و سواد رسانه‌ای پژوهشی در بهمن و اسفند سال ۹۴، از میان  ۳۸۶ دانش‌آموز پایه نهم که قصد ورود به پایه دهم را داشتند صورت گرفت.

وی افزود: این پژوهش از  ۶ استان کشور همچون، تهران، شهرستان‌های استان تهران، البرز، اصفهان، هرمزگان و آذربایجان شرقی صورت گرفت.

دانشور بیان کرد:  بر اساس خوداظهاری دانش‌آموزان ۱۲۴ دقیقه و ۷۵ صدم در روز دانش‌آموزان تلویزیون و ماهواره تماشا می‌کنند، ۹۷ دقیقه و ۳۴ صدم در روز از تلفن همراه استفاده می کنند و  ۸۹ دقیقه و ۱۸ صدم دقیقه در روز وقت دانش آموزان در اینترنت می گذرد.

رئیس گروه تفکر و آداب و مهارت‌های زندگی خاطر نشان کرد: دانش‌آموزان ۷۲ دقیقه و ۹۵ صدم در روز فیلم تماشا می‌کنند، در روز ۷۱ دقیقه و ۹ صدم موسیقی  گوش می دهند  و ۷۱.۷۸ صدم دقیقه نیز از کتب غیردرسی استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: ۶۴ درصد دانش‌آموزان نیز اعلام کردند از رسانه‌ها برای سرگرمی استفاده می‌کنند. طبق اعلام دانش آموزان،  کمترین مصرف  مربوط به رادیو است.

کد مطلب 4111151

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