به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وطنی، ظهر چهارشنبه در همایش هم اندیشی سرگروه های آموزشی و تربیتی استان گلستان که با رویکرد، مدرسه محوری و تحول در کلاس، برگزار شد، اظهار کرد: تاریخچه سرگروه های آموزشی از سال ۵۹ در دوره راهنمایی شروع شد و به لحاظ اقدامات خوبی که انجام گرفت در سال ۶۱، در دوره متوسطه آغاز به کار کرد.

وی افزود: در سند تحول بنیادین، معلم به عنوان مربی تعریف شده و صرفاً منتقل کننده دانش نیست، معلم یک مرجع علمی است که دانش آموز برای هدایت و تربیت خود می تواند به او مراجعه کند.

وطنی تأکید کرد: این تعریف، نقش گروه های آموزشی و جایگاه سرگروه ها را دوچندان کرده است و بنابراین باید نگاه ویژه ای به سرگروه های شود.

وی به انتخاب سرگروه ها توسط همکاران فرهنگی اشاره کرد و تصریح کرد: سرگروه ها منتخب هستند و هدایت و مدیریت گروه ها را باید به شکل تخصصی پی بگیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان با بیان وظایف سرگروه ها گفت: توانمندی سازی گروه که سبب تغییر دانش، تغییر نگرش، مهارت و انگیزه شود از جمله وظایف سرگروه هاست.

وطنی به رویکرد آموزش و پرورش استان که تحول در مدرسه است گریزی زد و تأکید کرد: برای این تغییر باید تحول در کلاس درس ایجاد شود و این تغییر باید از معلم شروع شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر دانش، تغییر نگرش نسبت به تعلیم و تربیت و شغل و نیاز جامعه، نگرش به فرد و خانواده و حکومت در معلم ایجاد شود، به شکل کلی اهداف را بنگرد و طبق آن برنامه ریزی کند.

سرگروه های آموزشی وظیفه هدایت معلمان را بر عهده دارند

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: از جمله وظایف دیگر سرگروه ها، هدایت معلمان است، اهدافی برای چند سال در نظر گرفته شود و پیگیر آن باشند.

وطنی بیان کرد: سرگروه ها با برگزاری جلسات زمینه را برای انتقال دانش و ایجاد خلاقیت و نوآوری فراهم کنند.

وی تأکید کرد: گسترش فرهنگ پژوهش یکی از وظایف معلمان است و مدرسه صرفاً مرکز آموزشی نباشد و به مرکز تحول و پژوهش تبدیل شود.

وطنی خاطرنشان کرد: صرف توجه به برنامه های روزمره توسط سرگروه ها باعث رکود آموزشی خواهد شد و باید با حضور در مدرسه و ارتباط با دانش آموز و معلم و مدیر اهداف تحقق پیدا کند.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان افزود: باید از حافظه محوری فاصله گرفت و به سمت فهمیدن و درک دانش آموز قدم گذاشت تا وی صاحب قدرت تجزیه و تحلیل شود.

وی همچنین گفت: نقش تربیتی معلم گسترش یابد تا تحول در مسائل تربیتی اعم از تربیت بدنی، اجتماعی و هنری و ... در دانش آموزان ایجاد شود.

وطنی با اشاره به نقش خانواده ها در اسلام گفت: متأسفانه خانواده ها در آموزش و پرورش نقشی ندارند و تنها در انجمن اولیاء و معلمان هستند، براساس اهداف خانواده باید در تصمیمات مدرسه نقش داشته باشد.

وی با بیان این که، شورای معلمان باید معنی دار شود و تشریفاتی نباشد گفت: امسال در همه ابعاد، آموزش و پرورش استان حائز رتبه کشوری شده است، ۱۶۸ دانش آموز و معلم در بخش های مختلف رتبه کسب کردند و رتبه دوم سرگروه های آموزشی در کشور به گلستان اختصاص یافت.