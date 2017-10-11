دفاتر رسمی حج و زیارت تنها مجاز به صدور ویزای اربعین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: نیروی انتظامی هم تاکنون برخی از مراکز غیرمجاز صدور ویزای اربعین را پلمپ کرده است.
فرماندار کرمانشاه افزود: امسال برخلاف سالهای گذشته در بحث پذیرایی از زوار اربعین درصدد مردمی تر کردن ارائه خدمات هستیم به گونهای دستگاههای دولتی به انسجام بخشی و نظارت و رفع مشکلات موجود بپردازد.
رنجبر با اشاره به اعلام آمادگی برای آبرسانی و برق رسانی به موکبها گفت: امسال نمی خواهیم که در شهرستان کرمانشاه موکبی داشته باشیم بلکه درصدد برپایی موکبها در مسیر جاده بیستون تا همدان و کمربندی های غربی و شرقی، از قزانچی تا ماهیدشت که امروز روزانه ۱۰۰ هزار خودرو در آن تردد دارند و نیز از ماهیدشت تا گردنه مرصاد هستیم.
فرماندار کرمانشاه افزود: حسینیهها، مساجد، ورزشگاهها، نمازخانه های ادارات و مدارس در کنار مهمان سراها شناسنامه دار شده اند و همچنین از ظرفیت سازمان اردویی و آموزش و پرورش نیز به عنوان اسکان استفاده می شود.
رنجبر با اشاره به برپایی چادرهایی در ورودی و خروجی شهر توسط جمعیت هلال احمر گفت: در ورودی هها و خروجی های اصلی شهر نیز پذیرایی زوار اربعین انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه امسال درمحل اصلی کنسولگری عراق در کرمانشاه موکبی دایر نمی شود افزود: این اقدامی که به نام امام حسین(ع) انجام می شود مایه خیر و برکت در استان خواهد شد.
فرماندار کرمانشاه خواستار تعیین تیم هایی برای سرکشی از موکبها شد و گفت: علاوه بر ساخت و تعبیه سرویس های بهداشتی، لازم است برای دایر کردن موکبهای جدید از قبل با ستاد عتبات عالیات و شهرداری ها هماهنگی های لازم انجام شود.
وی با اشاره به اینکه نمازخانه های بین راهی نیز به طور مستمر مورد بازرسی قرار می گیرند افزود: موکبها باید به منظور پیشگیری از مباحث بیوتروریسم باید با انتظامی محل هماهنگی های لازم را به عمل آورند.
فرماندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: موکبها باید به امر بازگشت زوار اربعین نیز توجه داشته باشند.
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