به گزارش خبر نگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه قیمت‌های نفت با نشانه‌هایی از محدودتر شدن تدریجی بازار پس از سال‌ها عرضه بی از حد، بالا رفت و برای سومین روز متوالی افزایش یافت هرچند چشم‌انداز ۲۰۱۸ همچنان نامشخص است.

قیمت پیش‌خرید نفت برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، دیشب جهشی ۲ درصدی داشت و در معاملات امروز هم در ساعت ۹:۴۸ دقیقه به وقت گرینویچ، با ۳۳ سنت افزایش به قیمت ۵۶.۹۴ دلار برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم که دیشب جهشی ۲ درصدی داشت امروز با ۴۵ سنت افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی خود به قیمت ۵۱.۳۷ دلار برای هر بشکه رسید.

بارکلیز در یادداشتی گفت: ما بالاخره به طور اساسی از مود زمینه‌سازی به مود برنامه‌ریزی انتقال پیدا کردیم. فعلا ذخایر انبارها رو به کاهش است.

پیش‌بینی‌های بسیار مثبت صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) که دیشب ارائه شد هم از قیمت‌ها پشتیبانی کرد. آی‌ام‌اف رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ را ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرد و برای سال آینده هم رشدی ۳.۷ درصدی را تخمین زد که این نشانه‌ای از این است که تقاضا برای سوخت بالا خواهد رفت.

به علاوه عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت هم عرضه نفت خام خود به بزرگترین مشتریان آسیایی را کاهش دادکه این نشانه ای از این است که عربستان به محدودیت تولید توافق شده با اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم، پایبند خواهد بود.

قرار است در ساعات پایانی امروز، چهارشنبه، موسسه سوخت آمریکا داده‌های هفتگی میزان ذخایر انبارهای آمریکا را منتشر کند و به دنبال آن در روز پنج‌شنبه دپارتمان انرژی آمریکا هم داده‌های رسمی خود را اعلام خواهد کرد.