به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی در نشست تخصصی که در سالن کمیسیون شوراهای خانه ملت برگزار شد، شرکت کرد.

شهردار پایتخت با ابراز تاسف از اینکه در گذشته مدیریت هزینه‌ها در پایتخت به درستی انجام نمی شده است، تصریح کرد: شهرداری تهران ۶۸ هزار و ۴۰۰ کارمند رسمی و قراردادی دارد که با احتساب تعداد کارگران و نیروهایی که با پیمانکاران کار می کنند، تعداد کارکنان شهرداری به بیش از ۱۲۰ هزارنفر می رسد.

وی با بیان اینکه این تعداد بالای کارمندان شهرداری در حالی مشغول به کار هستند که تنها ۱۶ هزار پست سازمانی وجود دارد، ادامه داد: با توجه به این شمار بالای کارمندان تاکید می کنم کاهش درآمدهای شهرداری معضلی برای این نهاد خدماتی به حساب می آید.

نجفی با تاکید بر اینکه جبران کاهش حدود ۲هزار میلیارد تومان از سهم درآمدهای پایدار شهر تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده بسیار سخت و حتی غیر ممکن نیز به حساب می آید، بیان کرد: ایجاد درآمدهای پایدار یکی از اولویت های ما در شهرداری تهران است که از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است.

شهردار تهران یکی دیگر از معضلات کنونی پایتخت را مهاجرت ها برای پیدا کردن فرصت های شغلی دانست و گفت: شرایط مناسب اشتغال در تهران سبب افزایش مهاجرت‌ها شده به طوری که یک فرد به راحتی می تواند بدون پرداخت هزینه های هنگفت در پارک ها یا خیابان های پایتخت زندگی کند، بر شمار جمعیت بیفزاید و کسب درآمد داشته باشد. همین افزایش جمعیت سبب بروز مشکلات بسیاری در ابعاد مختلف به ویژه آسیب های اجتماعی شده است به طوریکه تهران ۸ و نیم میلیون جمعیت دارد که به این تعداد جمعیت در روزها بیش از ۲ و نیم میلیون نفر افزوده می شود.

نجفی با بیان اینکه هزینه زندگی شهری در تهران نسبت به سایر پایتخت های جهان چندان زیاد نیست، یکی از مشکلات کنونی پایتخت را تردد بی شمار خودروهای شخصی و به ویژه لوکس در شهر دانست و گفت: اگر نگاهی به تفاوت های هزینه زندگی در تهران با سایر شهرهای دنیا بیاندازیم، درمی یابیم که زندگی در تهران بسیار کم هزینه است، از همین رو تاکید می کنم که لازم است عوارض خودروهای لوکس افزایش یابد تا بیش از این شاهد تحمیل یک زندگی لوکس به شهر نباشیم. باید به قدری هزینه استفاده از خودروی شخصی افزایش یابد که شهروندان استفاده از آن را به صرفه ندانند و به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی سوق یابند.

وی همچنین یکی دیگر از معضلات پایتخت را بافت فرسوده تهران دانست و گفت: میزان عوارض نوسازی در هر منطقه باید متفاوت باشد. این بدین معناست که نباید میزان عوارض یک خانه در جنوب تهران با خانه ای در شمال تهران یکی باشد. زیرا امروز شاهد هستیم قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در برخی نقاط تهران ۷.۵ برابر مناطق دیگر است. از همین رو معتقدم باید میزان عوارض تغییر کند.

نجفی با انتقاد از اینکه تصدی گری مدیریت شهری قبلی تهران در مسائل غیرمرتبط به قدری زیاد بوده که از یک انضباط برخوردار نبود، ادامه داد: نگاه ما به شهرداری همچون نگاه به یک نهاد تسهیل‌گر امور است. از همین رو اعلام می کنم که در نظر داریم میزان تصدی‌گری‌ها در شهرداری‌ را کاهش دهیم زیرا معتقدم شهرداری نباید در مسائل سیاسی و غیرمرتبط با خود دخالت کند.

وی با اعلام اینکه در شهرداری تهران به دنبال واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی هستیم، متذکر شد: یکی از اولویت های ما در شهرداری توجه به برون‌سپاری و واسپاری امور است. بدین معنا که در برون‌سپاری تلاش خواهیم کرد بخشی از کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در حوزه واسپاری نیز در برخی از امور دخالت نکرده یا بخشی از کارها را واگذار کنیم.

شهردار با اعلام اینکه تهران در مدیریت شهری قبلی دچار یک بی قوارگی شده است، بیان کرد: پایتخت امروز دارای مشکلات حادی است به طوری که این مشکلات سبب شده اند تهران دچار یک بی‌قوارگی بشود. درواقع واضح و مشخص است که اقدامات با حساب، برنامه و انضباط پیش نرفته اند. هر چند که تهران دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری است. در همین راستا نیز تلاش کردیم در یک ماه گذشته اقداماتی برای خروج از این مشکلات در دستور کار قرار بگیرد.

نجفی دلیل اصلی بی قواره شدن تهران را عدول از دو سند بالادستی طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی عنوان کرد و افزود: ساخت و سازها در تهران از چارچوب این دو طرح کلی خارج شده اند و همین سبب شده امروز تهرانی داشته باشیم که دچار بدقوارگی است.

وی صحت برخی اظهارات مدیریت شهری قبلی مبنی بر طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری تهران از دولت را تایید نکرد و بیان کرد: صحبت های شهردار گذشته درباره طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری تهران از دولت واقعیت ندارد. هرچند که تاکنون در این زمینه اظهارات متفاوتی عنوان شده است. در هر حال این میزان بدهی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.

شهردار تهران در این راستا خواستار تشکیل کمیته ای میان دولت و شهرداری تهران برای تعیین تکلیف میزان طلب شهرداری شد و گفت: در این رابطه برای روشن شدن حقیقت، کمیته‌ای بین دولت، شهرداری و وزارت اقتصاد تشکیل شده که در هفته جاری نیز جلسه‌ای در این کمیته تشکیل شده و مقرر شد بودجه مربوط به شهرداری حداقل برای سال جاری پرداخت شود.

شهردار تهران یکی از راهکارهای برون رفت شهرداری از تنگناهای بودجه را دریافت سهم ۶۰ درصدی شهرداری از محل درآمدهای حاصله از جرایم رانندگی دانست و خاطر نشان کرد: در این زمینه نیز کم‌لطفی‌هایی صورت گرفته و سهم شهرداری پرداخت نشده است؛ ضمن اینکه فاینانس‌هایی که در قانون بودجه برای شهرداری در نظر گرفته شده است نیز تاکنون محقق نشده اند که حداقل برای سال جاری باید پرداخت شود.

نجفی در ادامه نشست تخصصی با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخل مجلس درباره آخرین وضعیت «شهید» تلقی شدن آتش‌نشانانی که در حادثه پلاسکو به شهادت رسیدند نیز گفت: بنیاد شهید این موضوع را قبول نمی‌کند که این آتش نشانان را از نظر معنوی شهید تلقی کند، اما از نظر مزایای مادی، پرداخت تمامی این مزایا از سوی شهرداری تهران تقبل شده تا به خانواده‌های این افراد تخصیص یابد.