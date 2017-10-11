کشف ۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی، بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت:با تداوم برنامه ریزی پلیس در برخورد با قاچاق کالا،ماموران یگان امداد استان حین گشت زنی های متداوم در ۲۴ ساعت گذشته در اتوبان تهران- ساوه به پنچ دستگاه خودروی سنگین مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو های توقیفی ،تعداد یک هزار و ۵۵۹ کارتن سیگارخارجی قاچاق، تعداد ۲۱۲ کارتن لوازم آرایشی قاچاق ، تعداد ۸۷۰ عدد البسه قاچاق، تعداد۲۹۱ کارتن لوازم آرایشی قاچاق و ۱۵ تن برنج قاچاق جمعا به ارزش ۷۰ میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال کشف و راننده های متخلف را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در این رابطه ۵ دستگاه خودرو توقیف شد، بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، تأکید کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقیان و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.