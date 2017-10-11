دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی در گرایش های مدیریت مالی و اقتصادی، مدیریت سیاسی و مدیریت فرهنگی با همکاری دانشگاههای علامه طباطبایی، تهران، تربیت مدرس و شریف و حضور اساتیدی از این دانشگاهها توسط اندیشکده اسما برگزار می شود.

حامد دهقانان مدیرعامل اندیشکده اسما در نشست خبری به بیان اهداف برپایی این دوره پرداخت و با بیان اینکه سرمایه انسانی، زیربنای رشد و توسعه پایدار است، اضافه کرد: این پروژه با آسیب شناسی از وضعیت موجود کشور، با هدف تبدیل مدیران به رهبران اجرایی خط مشی گذار، تعریف شده است.

وی با بیان اینکه توسعه راهبردی مدیران خط مشی گذار در سطح ملی متناسب با نیازهای ملی و پرورش انسانهای خلاق و توانا در حل مساله از دیگر اهداف برپایی این دوره آموزشی است، افزود: دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری برای نخستین بار در ایران برگزار می شود که شامل ۳۰۰ ساعت آموزش کاربردی، ۱۶ ساعت سمینار آموزشی و ۲۴ ساعت کارگاه تعریفی است. این دوره نیازمند ارائه حداقل مدرک لیسانس و ۵ سال سابقه کار مدیریتی مرتبط است که پس از تایید در آزمون مصاحبه امکان شرکت در آن وجود دارد.

دهقانان با تاکید براینکه در انتهای برگزاری دوره به شرکت کنندگان مدرک معتبر مورد تایید وزارت علوم اعطا می شود که قابلیت ترجمه را نیز خواهد داشت، درباره ماهیت بین‌المللی دوره‌ MPPA و تفاوت آن با دوره های مدیریت اجرایی (MBA ) گفت: یکی از مشکلات جدی در دوره‌های MBA، عدم توجه به نیازهای دولتی و بخش خصوصی کشور است و تجربه نشان می‌دهد به لحاظ طبقه‌بندی محتوایی در برگزاری این دوره‌ها، دقت کافی را نداشتیم؛ لذا در این دوره‌ها، بخش زیادی از دغدغه‌ها و موضوعات مورد نیاز مدیران بخشهای عمومی پاسخ گفته شده و تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا در تدوین سرفصلها و چارت دروس، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم.