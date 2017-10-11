به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید خداکرمی عضو کمیته محیط زیست شهر تهران در همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت درشهر تهران که امروز صبح در تالار ایوان شمس برگزار شد، گفت: طبیعت، شهر، مدرسه و خانه ما محل یادگیری بچه های ما است اما هیچکدام نقش طبیعت را ندارند چرا که بچه ها در طبیعت می توانند شناخت زیست محیطی بهتری پیدا کنند.

وی عنوان کرد: بیاید الان چشم هایمان را ببندیم و ببینم با ۲۲ منطقه تهران چه کرده ایم. نمیخواهم نقد کنم، نقدکردن آسان است اما باید شرایط و آلودگی هوا و شرایط ماشین ها را بهبود بخشیم و تنها راه ما آموزش دادن به بچه هاست. اگر ما شرایط ماشین ها و اتوبان ها را این گونه رها کنیم در آینده بچه های ما، ما را نقد می کنند.

عضوکمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه با نگاهی به منطقه ۲۲ می بینیم که داریم کوه ها را از بین می بریم، تصریح کرد: ما همه جزیره ای عمل می کنیم. در این جلسه باید معاون خدمات شهری شهرداری تهران، معاون معماری شهرسازی شهرداری و دیگر مسئولان مربوطه حضور پیدا می کردند. اینجا ما در مورد طبیعت و محیط زیست صحبت می کنیم اما کسانی که باید حضور داشته باشند، نیستند.

عضو کمیته محیط زیست شهرتهران با اشاره به اینکه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران کارهای جالبی در حوزه خودش انجام داده، عنوان کرد: تا جایی که من می دانم در این زمینه هزینه های زیادی ثبت شده است باید بخواهیم این هزینه ها به مدارس بروند.

وی با اشاره به اینکه محلات باید در تصمیم گیری ها دخیل باشند، عنوان کرد: اینکه یک شهردار، معاون شهردار و شورای شهر درمنطقه و محله ای به تنهایی تصمیم گیرنده باشند اشتباه است و اینها باعث شده تهران به شهری برای عبور ومرور اتومبیل ها تبدیل شود.

وی ادامه داد: همه ما سالها تلاش کردیم اتوبان و تونل بسازیم تا راحت تر حرکت کنیم اما به این فکر نکردیم در آینده نه تنها نمی توانیم عبور کنیم بلکه نفس هم نمی توانیم بکشیم. این ما هستیم که باید مطالبه کنیم و عرصه شهر رابرای اتومبیل ها تنگ و برای عبور شهروندان باز و برای بازی کودکان مهیا کنیم ...

عضو کمیته محیط زیست شهرتهران با اشاره به اینکه بچه های ما تا کی باید سرصف های مدارس کلمه مرگ را تکرار کنند، تاکید کرد: بچه های ما باید شعر ایران من، گنجشک های من و... را بخوانند با این آموزش ها پیش می رویم و بعد شاکی می شویم چرا یک جوان با یک مقتول سلفی می گیرد.

خداکرمی تصریح کرد: ما باید بچه هایمان را به طبیعت ببریم. باید به جای شعار دوستدار کودک، واقعا دوستدار کودک باشیم.

این عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه بجای نصب بیلوردهای تبلیغی دراین خصوص باید هزینه ها را به مدرسه برد و مثلا آکواریوم ساخت، گفت: این اقدامات باعث می شود بچه ها به فکر فروبروند و از ما سوالات جدید بپرسند. اگر ما این مسیر را ادامه دهیم تا ۶۰ سال دیگر ایرانی با این همه تمدن از بین می رود. من نگران هستم بچه های ما چگونه می خواهند در آینده شهر را اداره کنند.

وی تصریح کرد: ما باید شهر را برای حرکت زیست محیطی آماده کنیم. باید بچه ها را از چهاردیواری بیرون بیاوریم تا بیاموزند.

خداکرمی با اشاره به اینکه باید بودجه های سرگردان فرهنگی کشور کنالیزه شود و برای رشد بچه ها سرمایه گذاری شود، تصریح کرد: تبلیغات مناسبتی که در سطح شهر انجام می شود مواردی هستند که در گوشت و خون ما ریشه دواندند و نیازی نیست کسی آنها را به ما یادآوری کند. امروز باید دلمان برای محله و شهر بسوزد؛ برای زباله هایی که به جوی آب می رود و اگر توانستیم با این مسائل مقابله کنیم خوب است. اگر بخواهیم چشم هایمان را ببندیم و دور هم بنشینیم و مدام از کانون ها حرف بزنیم به جایی نمی رسیم.

وی عنوان کرد: باید همین بودجه ناچیز را به بهترین شکل مدیریت کنیم. اگر شما برای مردم دلتان بسوزد و با ما همکاری کنید در محیط زیست شورای شهر به روی همه باز است. اگر بتوانیم درمحلات کیسه های پلاستیکی را کنار بگذاریم و شما از ما درخواست کنید بودجه ای را برای کیسه های پارچه ای اختصاص دهیم ما هم سر تعظیم فرود می آوریم.