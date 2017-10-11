مسکو آماده میانجیگری میان ایران و عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در خبری فوری به نقل از «میخائیل بوگدانوف» معاون وزارت خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای میانجیگری میان ایران و عربستان خبر داد.

وی با بیان اینکه مسکو پیشنهاد داده تا در جریان مذاکرات بین عربستان و ایران وساطت کند، عنوان کرد: ما چند بار تلاش کردیم و پیشنهاد دادیم تا بین تهران و ریاض برای مذاکره میانجیگری کنیم، اما نمی‌خواهیم نقش میانجیگری را تحمیل کنیم.

معاون وزارت خارجه روسیه تصریح کرد که ما همواره بر ضرورت حل مسائل موجود بین دو کشور تأکید داشته و همواره به شرکای خود در عربستان و ایران گفته‌ ایم که آماده ارائه خدمات دوستانه و کمک به برقراری تماس بین دو کشور هستیم.

بوگدانوف با تاکید بر اینکه اگر تفاهم و اعتماد متقابل بین تهران و ریاض وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات راحت‌تر حل می شود، ادامه داد: اوضاع در منطقه، به ویژه تلاش برای مقابله با تروریسم، بستگی به همکاریها و تفاهم متقابل میان ایران و عربستان دارد.

وی بار دیگر تاکید کرد که مسکو همواره به طرف ایرانی و طرف عربستانی برای انتقال گزارش ها یا برقراری تماس های مستقیم بین دو کشور، اعلام آمادگی کرده است.