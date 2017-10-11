روشنفکران و اهل علم باید مسیر وحدت را هموار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد از اعضای کمیسیون تبیین مبانی و ساختار تأسیس اتحادیه های جهانی تقریب نهاد در اجلاس بین المللی اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت اسلامی ضمن تشکر از برگزار کنندگان این اجلاس در اشاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: جامعه انسانی یک امت واحده بود و زمینه اختلافات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جوامع به وجود نیامده بود؛ خداوند برای مدیریت جامعه بشری انبیاء خود را با کتب آسمانی در مسیر هدایت بشر قرار داد و انبیاء حرکت خود را برای رسیدن به وحدت بین جوامع بشری آغاز کردند.



وی تأکید کرد:اندیشمندان، روشنفکران و اهل علم باید تدوام بخش راه انبیا در این مسیر باشند و با تمسک به قرآن و سنت پیشوایان و رسول خدا(ص) ، مسیر وحدت را هموار کنند، امروز جهان اسلام از ظرفیتهای متراکم و انباشته شده ای برخوردار است که می توان با استفاده از آنها مسیر این حرکت را هموار کرد.



حجت الاسلام ابوترابی فرد تأکید کرد: در هر نقطه ای که این امت مقابل دنیای استکبار قرار گرفته، پیروز بوده است؛ سراسر عالم اسلامی، نماد پیروزی حرکت عزت آفرین دنیای اسلام در برابر استکبار است و امیدوارم این راه را با تمسک به قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و آموزه های دین اسلام تداوم ببخشیم.