نسخه الکترونیکی شناسنامه مهارت آموزی دانش آموزان ایجاد می شود

علی زرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحث آموزش مهارت یک مطالبه ملی در نظام آموزشی کشور است که هم در فرمایشات مسئولان ارشد نظام و هم در اسناد بالادستی بر آن تاکید شده است.

وی با تاکید بر اینکه دانش باید از مقطع ابتدایی تا متوسطه حداقل یک مهارت را آموزش ببینند، افزود: سه شنبه (دیروز) با حضور وزیر آموزش و پرورش و قائم مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از طرح ایران مهارت رونمایی شد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در راستای اجرای این طرح (طرح ایران مهارت) از شناسنامه مهارت آموزی دانش آموزان پایه متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) رونمایی شد.

وی تصریح کرد: این فعالیت در جهت تحقق آن مطالبه ملی است و دانش آموزان هم با مسائل مهارتی آشنا شده و هم آن را یاد بگیرند.

زرافشان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش برای تحقق این موضوع درسی به نام کار و فناوری را برای دانش آموزان از پایه ششم تا پایه نهم اجرا می کند.

وی با یادآوری اینکه در این درس دانش آموزان پودمان های آموزشی دارند که این پودمان ها مهارتی است، بیان کرد: در ادامه این فعالیت در دوره اول متوسطه این موضوع طراحی شده که با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان گلستان هر دانش آموز دوره متوسطه اول یک شناسنامه داشته باشند که بیانگر دوره های آموزشی و ساعات آن باشد.

وی اضافه کرد: همکاران تلاش می کنند به زودی این شناسنامه در سامانه آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده و نسخه الکترونیکی آن ایجاد شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از اهدافی که می تواند این طرح را محقق کند این است که دانش آموزان با کار، مهارت و حوزه آموزش فنی و حرفه ای بیشتر آشنا شوند و وقتی در پایه نهم می خواهند انتخاب رشته کنند با توانمندی های خود آشنایی بیشتری داشته و از مهارت های خود آگاهی داشته باشند.