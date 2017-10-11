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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

رئیس میراث فرهنگی با فعالان گردشگری فارس دیدار می کند

رئیس میراث فرهنگی با فعالان گردشگری فارس دیدار می کند

شیراز- معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در جریان سفر به شیراز با فعالان گردشگری فارس دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، علی اصغر مونسان معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی امروز ۱۹ مهر ماه سال جاری به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی وارد شیراز می شود و در ادامه سفر دو روزه خود به استان فارس ضمن زیارت حرم مطهر احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) از مجموعه های جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد، محور زندیه، مجموعه فرهنگی-‌تاریخی سعدی و پروژه باغ موزه مشاهیر بازدید خواهد کرد.

وی همچنین ضمن ملاقات با اسماعیل تبادار استاندار فارس با فعالان سرمایه گذاری و گردشگری استان فارس دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.

کد مطلب 4111227

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