رئیس میراث فرهنگی با فعالان گردشگری فارس دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، علی اصغر مونسان معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی امروز ۱۹ مهر ماه سال جاری به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی وارد شیراز می شود و در ادامه سفر دو روزه خود به استان فارس ضمن زیارت حرم مطهر احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) از مجموعه های جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد، محور زندیه، مجموعه فرهنگی-‌تاریخی سعدی و پروژه باغ موزه مشاهیر بازدید خواهد کرد.

وی همچنین ضمن ملاقات با اسماعیل تبادار استاندار فارس با فعالان سرمایه گذاری و گردشگری استان فارس دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.