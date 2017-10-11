نخستین همایش شعر «مدافعان حرم» در فومن برگزار می شود

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره کرد: نخستین همایش شعر «مدافعان حرم و دفاع مقدس» به همت انجمن شعر رودکی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن در این شهرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش روز شنبه ٢٢ مهر ماه در کتابخانه امیرالمومنین گشت برگزار می شود، افزود: هدف از برگزاری این همایش بسط ادبیات مقاومت، پاسداشت رشادت­ و دلاوری­ های غیور مردان مدافع حرم و تولید هرچه بیشتر آثار فاخر با موضوع شهدای مدافع حرم، سربازان مدافع حرم، و ماهیت دفاع از حرم آل­ الله و هشت سال دفاع مقدس است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن با اشاره به اینکه با توجه به فراخوان داده شده برای حضور علاقه مندان در این همایش تاکنون ۷۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است، گفت: آثار به صورت کتاب و با عنوان «زمین پر ستاره» به چاپ می رسد.

وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری درباره شهدا اشاره و خاطرنشان کرد: براساس بیانات رهبری، مردم و مسئولان نسبت به شهدا دارای دو وظیفه حفظ نام و یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهاد هستند.