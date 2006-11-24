دسترسی آسان به مواد مخدر علت اصلی کاهش سن اعتیاد

مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ، بیکاری و نبود امنیت شغلی و عدم وجود تفریحات سالم و مفید از دلایل اصلی گرایش جوانان به مواد مخدر است ، گفت: برخوردار نبودن نوجوانان از آموزش های لازم در زمینه مهارت های زندگی که اول باید در نهاد خانواده و سپس در مدرسه فرا بگیرند یکی دیگر از علل کاهش سن اعتیاد و گرایش نوجوانان به مواد مخدر است.

دکتر فردوس قماشچی در ادامه ، افزایش اختلافات خانوادگی و کمبود محبت پدر و مادر و بی توجهی ایشان به ملاحظات دوره نوجوانی را گرایش نوجوانان به مواد مخدر بسیار موثر دانست و افزود: ضعف مهارت والدین در تربیت فرزندان و عدم کنترل دوستان و گروه همسالان در این دوره از جانب خانواده می تواند مشکلات بسیاری را به وجود آورد.

مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا با اشاره به رسالت رسانه ها در مبارزه با این معضل ، گفت: تلاش نشریات در اطلاع رسانی و نشان دادن عوارض مصرف مواد مخدر در بسیاری موارد کارساز است.

وی مبارزه با مواد مخدر را نیازمند نگاه اجتماعی و روانکاوانه توصیف و تاکید کرد: همسویی نهادهای متولی فرهنگ و آموزش کشور در ایجاد فضایی توام با احترام و پاسخگویی به نیازهای روانی و شخصیتی نوجوانان و جلوگیری از سرخوردگی آنان در پیشگیری از از اعتیاد نوجوانان وکودکان لازم است.

قماشچی با توجه به نقش مدرسه در پرورش فکری و شخصیتی نوجوانان گفت: برنامه ریزی در مدارس و بازسازی بنیان های اخلاقی و فکری در جامعه جوان و اعتماد سازی در جهت اعتماد این قشر جامعه به ساز و کارهای اجتماعی لازم و ضروری است.

وی در ادامه افزود: با همین رویکرد علاوه بر مبارزه سخت افزاری و فیزیکی با مواد مخدر که بسیار سخت است ، مبارزه از طریق آگاهی دهی و دادن مشاوره و تشویق جامعه به عدم مصرف مواد مخدر از راهکارهای نیروری انتظامی است.