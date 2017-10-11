مبلغین ظرفیت مناسبی برای تبیین و توسعه زکات در مناطق مختلف دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نور الله جنتی پور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات افزود: مبلغین ما در مواقع مختلف و برنامه هایی مانند طرح نشاط معنوی، ماه محرم، طرح ارامش بهاری، یاس نبوی و تمام این برنامه ها حضور دارند و مجموعه ای حداقل ۶۰ نفری در روستاها فعالیت می کنند.

جنتی پور با بیان اینکه مبلغین ما نیز در حوزه تبیین و گسترش پرداخت زکات فعالیت دارند، گفت: هیئت امنا در مساجد روستاها بحث جمع آوری زکات را گزارش می دهند و هیات امنا نقش اصلی را در جمع آوری زکات روستاها دارند.

جنتی پور با تاکید بر اینکه برای مبلغین در استان هزینه نداریم، خاطرنشان کرد: از بعضی استان ها از محل های بلامانع سهمیه هزینه مبلغ می گیریم و با استفاده از ظرفیت مبلغین کارهای فرهنگی بزرگی در استان انجام می شود.

وی افزود: مبلغین ظرفیت های خوبی برای استان هستند و جلسات مناسبی در راستای توسعه زکات توسط مبلغین برگزار می شود و همچنین به عنوان همکاران افتخاری می توان از هیئت های امنا استفاده شود.

وی تصریح کرد: در کنار سایر روستاهای نیازمند به حمایت، روستاهایی که زکات در آنها جمع آوری می شود مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

جنتی پور ابراز داشت: مبنای کاری ما این است که فعالیت ما در قالب گزارش عملکرد که در کدام روستا و مساجد کمک شده است، ابلاغ شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به جامعه هدف و هزینه کرد مبالغ زکات گفت: فقرا در اولویت هستند و باید اقدامات لازم در این حوزه انجام شود.