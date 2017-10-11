تلاش های نیروی انتظامی برای مردم تبیین و تشریح شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر چهارشنبه در مانور شهری موتور سواران قانمند شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و یاد و نام شهدای سرافراز به ویژه ناجا اظهارد اشت: امروز پرسنل نیروی انتظامی به تعبیر مقام معظم رهبری مجاهدان فی سبیل الله هستند.

وی از تلاش های مجموعه نیروی انتظامی شهرستان تقدیر کرد وافزود: به حمد الله بواسطه تلاش های شبانه روزی پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی و نیروی های امنیتی و همراهی مردم آرامش مطلوبی در شهرستان شاهد هستیم که از این تلاش ها تقدیر وتشکر می شود.

مهرجو بیان کرد: این هفته فرصت مطلوبی است که به نحو شایسته و مطلوب از خدمات این عزیزان تقدیر و این تلاش ها برای برای مردم و جامعه تشریح و تبیین تا مردم در جریان فعالیت های و تلاش های قرار گیرند.

وی گفت: با توجه به تعدد ماموریت ها، نیروی انتظامی بیشترین مواجه جامعه با مردم دارد و در واقع عملکرد آنها در رضایت مندی مردم از نظام و حاکمیت نقش بسزایی دارد.

مهرجو بر ضرورت حرکت در مسیر قانون مداری، اخلاق مداری تاکید کرد و گفت: استفاده از تکنولوژی روز رضایت مندی خوبی در جامعه ایجاد کرده و در سطح شهرستان نیز شاهد خدمات نیروی انتظامی در عرصه های مختلف هستیم و آثار و نتایج آنها نیز شاهد هستیم.

وی از استقرار پلیس راهور در شهر کاکی خبر داد و ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی شهر کاکی نبود پلیس راهور بوده و این موضوع از درخواست های اصلی شهروندان و مسئولین این شهر همین بوده که با تلاش های صورت گرفته این مشکل نیز مرتفع شد.

مهرجو ادامه داد: در چند سال اخیر با تعامل و همکاری خوب همه نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولین دشتی اقدامات خوبی در شهرستان صورت گرفته که خروجی آن خدمت بی منت به مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاخص های امنیتی این شهرستان در سطح استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و جرایم خشن در پایین ترین رده است.

مهرجو همچنین از مردم خواست در انجام ماموریت های نیروی انتظامی بویژه در حوزه اجتماعی همکاری لازم داشته باشند.