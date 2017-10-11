  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

فرماندار دشتی:

تلاش های نیروی انتظامی برای مردم تبیین و تشریح شود

تلاش های نیروی انتظامی برای مردم تبیین و تشریح شود

دشتی- فرماندار دشتی بر ضرورت مشارکت مردم این شهرستان با نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: تلاش های نیروی انتظامی برای مردم تبیین و تشریح شود تا مردم در جریان این فعالیت ها قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر چهارشنبه در مانور شهری موتور سواران قانمند شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و یاد و نام شهدای سرافراز به ویژه ناجا اظهارد اشت: امروز پرسنل نیروی انتظامی به تعبیر مقام معظم رهبری مجاهدان فی سبیل الله هستند.

وی از تلاش های مجموعه نیروی انتظامی شهرستان تقدیر کرد وافزود: به حمد الله بواسطه تلاش های شبانه روزی پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی و نیروی های امنیتی و همراهی مردم آرامش مطلوبی در شهرستان شاهد هستیم که از این تلاش ها تقدیر وتشکر می شود.

مهرجو بیان کرد: این هفته فرصت مطلوبی است که به نحو شایسته و مطلوب از خدمات این عزیزان تقدیر و این تلاش ها برای برای مردم و جامعه تشریح و تبیین تا مردم در جریان فعالیت های و تلاش های قرار گیرند.

وی گفت: با توجه به تعدد ماموریت ها، نیروی انتظامی بیشترین مواجه جامعه با مردم دارد و در واقع عملکرد آنها در رضایت مندی مردم از نظام و حاکمیت نقش بسزایی دارد.

مهرجو بر ضرورت حرکت در مسیر قانون مداری، اخلاق مداری تاکید کرد و گفت: استفاده از تکنولوژی روز رضایت مندی خوبی در جامعه ایجاد کرده و در سطح شهرستان نیز شاهد خدمات نیروی انتظامی در عرصه های مختلف هستیم و آثار و نتایج آنها نیز شاهد هستیم.

وی از استقرار پلیس راهور در شهر کاکی خبر داد و ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی شهر کاکی نبود پلیس راهور بوده و این موضوع از درخواست های اصلی شهروندان و مسئولین این شهر همین بوده که با تلاش های صورت گرفته این مشکل نیز مرتفع شد.

مهرجو ادامه داد: در چند سال اخیر با تعامل و همکاری خوب همه نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولین دشتی اقدامات خوبی در شهرستان صورت گرفته که خروجی آن خدمت بی منت به مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاخص های امنیتی این شهرستان در سطح استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و جرایم خشن در پایین ترین رده است.

مهرجو همچنین از مردم خواست در انجام ماموریت های نیروی انتظامی بویژه در حوزه اجتماعی همکاری لازم داشته باشند.

کد مطلب 4111270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها