دو هزار و ۱۹۲ تماس با مرکز فوریت های پلیسی سرایان برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی وطن دوست ظهر چهارشنبه در جلسه ارتباط مستقیم با مردم آیسک از افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات مواد مخدر سنتی و صنعتی خبر داد و افزود: دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و توقیف خودروهای حامل مواد مخدر در شهرستان سرایان طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گدشته ۳۷۵ درصدی افزایش داشته است.

وی همچنین تماس با مرکز فوریت های پلیسی(۱۱۰) را دو هزار و ۱۹۲ مورد در شهرستان برشمرد که عملیاتی شده است.

به گفته وی ۳۰ عملیات به منظور کشف تجهیزات ماهواره ای در شهرستان صورت گرفته است که با افزایش ۲۶ درصدی کشفیات در این خصوص مواجه بوده ایم.

وی با ابراز تاسف از افزایش ۷۲ درصدی تصادفات و افزایش ۷۰ درصدی توقیف خودروهای متخلف ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم شاهد افزایش رعایت قوانین و مقررات باشیم.

وی بر استفاده موتور سواران از کلاه ایمنی تاکید کرد و بیان کرد: در راستای خدمات پلیس راهور یک هزار و ۲۵ گواهینامه رانندگی صادر و ۳۲۰ مورد تعویض پلاک و شماره گذاری انجام شده است.

وی از افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق مثل برنج و پیاز زعفران خبر داد.

وطن دوست با بیان توصیه ها ی پلیسی در خصوص سرقت و کلاهبرداری از افزایش ۹۰ درصدی کشف سرقت ها در شهرستان سرایان خبر داد و تاکید کرد: گاها عدم توجه به برخی نکات باعث از دست رفتن اموال و سوء استفاده سارقین می شود.