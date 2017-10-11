به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی کازرونی ظهر چهارشنبه در جمع دانش‌آموزان هنرستان شهیده فاطمه قایدی بردخون اظهار داشت: استفاده از فضای مجازی کانون خانواده را تضعیف می‌کند.

وی استفاده نادرست از فضای مجازی را موجب زیان برای خانواده‌ها دانست و افزود: مشکلات و نابسامانی‌های زیادی پیش روی خانواده‌ها وجود دارد که یکی از معضلات مهم استفاده نادرست و بدون برنامه از فضای مجازی در اوقات مختلف شبانه روز است که متاسفانه آفات فراوانی به همراه دارد.

عباسی کازرونی با بیان اینکه استفاده خانم ها از فضای مجازی بیشتر از مردان است، اضافه کرد: فرهنگ استفاده از فناوری های جدید بویژه فضای مجازی باید رعایت شود و با برنامه ریزی و آشنایی با آفات و فواید آن، حداکثر بهره برداری از این فرصت ها داشته باشیم.

فرمانده انتظامی بردخون با گرامیداشت تلاش های نیروهای انتظامی در عرصه های مختلف در کشور گفت: دانش آموزان به ویژه دختران باید توجه ودقت بیشتری به آفات زیان بار و خطرات فضای مجازی داشته باشند و بکوشند با مطالعه و پژوهش به اعتلای نظام تعلیم و تربیت و توسعه علمی جامعه کمک کنند.

وی ادامه داد: با تلاش و ایثار نیروهای نظامی و انتظامی امنیت کامل در منطقه برقرار است اما نیازمند مشارکت مردم در تقویت امنیت اجتماعی هستیم چرا که با حضور مردم می توان بیشترین امنیت و آرامش را در جامعه ایجاد کرد.

این مقام مسئول استفاده نادرست از ماهواره را نیز مضر خواند و خواستار هوشیاری خانواده ها در استفاده از آن شد.